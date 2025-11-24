Presupuesto: Senado repone partidas de Economía, Interior, RR.EE. y Contraloría

La Sala del Senado retomó este lunes la votación del proyecto de ley de Presupuesto 2026, reponiendo algunas partidas como las de los ministerios de Economía, Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Desarrollo Social, además de la Contraloría General de la República (CGR).

En concreto, el pleno aprobó el presupuesto de la Cancillería y reincorporó la habilitación legal para financiar las asignaciones de escolaridad entre los funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se iban a quedar sin poder financiar la educación de sus hijos en los países a los que fueran destinados.

"Quiero destacar que se haya repuesto un tema que estaba tradicionalmente siempre en presupuesto, que era la posibilidad de financiar la educación de los hijos de quienes desarrollan tareas de Chile en el exterior", señaló el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, subrayando que "una buena representación" en el extranjero debe "considerar el efecto familiar, particularmente en países que son muy importante para Chile que tienen un costo educacional mucho más severo".

Asimismo, en la partida de la CGR, se aumentó en 1.200 millones de pesos el presupuesto para el resguardo informático de los datos y se incorporaron 340 millones para la contratación de cinco funcionarios adicionales, en línea de lo que había solicitado públicamente la contralora Dorothy Pérez.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, detalló la composición de este incremento presupuestario: "Lo que hacemos es suplementar recursos a la Contraloría en orden de fortalecer sus sistemas informáticos en términos del almacenamiento y base de datos, mantención y soporte de los sistemas", explicó, destacando la importancia de la modernización tecnológica del ente fiscalizador.

La sesión, que finalizó con la aprobación -con reparos- de la partida de Desarrollo Social, tuvo momentos de polémica y debate en torno a los recursos asignados a áreas clave. Si bien el presupuesto global de la cartera recibió luz verde, el programa del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) fue rechazado por considerarse insuficiente, una crítica levantada por varios parlamentarios de oposición.

El senador de RN Francisco Chahuán, por su parte, criticó duramente al Gobierno por no incluir el financiamiento necesario para la Fundación Deportistas por un Sueño, lo que, según él, la dejaría condenada a desaparecer.

A pesar de los avances, aún quedan cerca de 10 partidas sensibles por discutir en la sesión de la tarde. Entre las carteras más observadas se encuentran Salud, donde existe el reclamo por el congelamiento del per cápita en atención primaria, y Vivienda, donde se discute la disponibilidad de recursos destinados a subsidios habitacionales.

La discusión continúa en la Cámara Alta con el presupuesto de los gobiernos regionales.