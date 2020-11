Senador Montes fustigó orientación del Presupuesto 2021 con dura crítica al Gobierno

El senador Carlos Montes (PS) criticó con dureza las orientaciones presupuestarias presentadas por el Ejecutivo.

En la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que tiene como objetivo despachar a la Cámara las partidas ya aprobadas por las subcomisiones y tratar también las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, el legislador tuvo un duro roce con el director de presupuestos, Matías Acevedo.

"No nos parece la orientación del Presupuesto y tenemos miedo de que la cantidad de recursos que se están destinando aquí no se estén orientando a los objetivos fundamentales sanitarios, protección social, protección de las pymes, temas que siguen pendientes", señaló Montes.

"El Gobierno no nos oyó, eso sentimos -fustigó el senador- Además con un lenguaje que no es propio de, por lo menos 30 años en esta comisión, en los términos en que habló el director de Presupuesto acá".

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, respondió directamente a Montes. "Nosotros no nos vamos a quedar callados senador, le vamos a contestar porque lo que usted dice es falso", planteó.

"Usted no puede llegar y decirme a mí que tengo un tono agresivo cuando usted abrió este tono belicoso que no aporta en nada. Si usted senador, quiere jugar aquí en el barro, no lo voy a acompañar", sentenció.

Esta discusión se da en medio del rechazo a la partida del Tesoro Público.

Al término de la sesión de la mañana, que será retomada poco antes de las 15:00 horas, finalmente fue aprobado el artículo 1 del proyecto, que habla de las estimaciones de ingresos y gastos para el próximo año, además de las partidas que han tenido menos complicaciones en las discusiones previas en subcomisiones, como las del Poder Judicial, la Contraloría, el Ministerio Público y el Ministerio de Minería.