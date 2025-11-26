Tres días antes del plazo fatal, concluyó la tramitación del Presupuesto 2026

La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprobaron durante la noche de este miércoles el informe emanado de la comisión mixta y despacharon la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026.

En la Cámara Baja, el texto fue aprobado con 66 votos a favor y 35 en contra, con lo que no se logró el quórum necesario para ratificar dos glosas en la partida de Tesoro Público, que permitían que los Gobiernos Regionales realizaran transferencias a las empresas públicas.

Posteriormente, en una rápida revisión, el Senado también aprobó el informe, con 27 votos a favor y uno en contra, despachándolo a ley tres días antes del plazo constitucional.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), explicó que "la discusión ya se había hecho y el compromiso de los comités era aportar cierto número para que cumpliéramos y esta ley saliera, entonces daba lo mismo que hubiera 50 o 28 (senadores), lo importante era que saliera".

"Hay que aclarar que todos han participado en la discusión completa y ahí sí estaban los 50, pero ahora era solo cumplir con el formalismo de votar"", dijo Ossandón.

Detalles del texto

Según indicaron desde el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto 2026 totalizará 86,2 billones de pesos, correspondiente a un alza del 1,7 por ciento respecto de la Ley aprobada para 2025.

El cuarto y último proyecto de Ley de Presupuestos presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric "reitera el compromiso del país con la responsabilidad fiscal y social, que se traduce en un foco en salud, pensiones y vivienda, además de seguir creciendo en seguridad pública", destacaron.

Entre los aspectos que fueron añadidos en la comisión mixta se encuentran la incorporación de 5.000 millones de pesos a la partida de Seguridad Pública, distribuidos en 4.500 millones para la Policía de Investigaciones (PDI) y 500 para Carabineros de Chile.

En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se repusieron el Pase Cultural y los cuatro sitios de memoria enviados a la mixta, aunque se realizaron rebajas para financiar los subsidios de vivienda, la reposición de Becas TIC y el incremento de Seguridad.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) destacó dos puntos: "Uno que tiene que ver con que la Contraloría tenga información cada tres meses para hacer seguimiento a temas sensibles, como por ejemplo el tema de licencias médicas, sumarios y otros, que son importantes para resguardar los recursos de todos y de todas los chilenos; y el segundo, que en consideración con lo poco que se ha usado el Pase Cultural, se pudieran recortar esos recursos y se fueran a seguridad".

En tanto, no hubo acuerdo en la comisión para discutir sobre la Fundación Salvador Allende, por lo que no se le asignaron recursos para el próximo año.

El diputado Juan Santana (PS) lamentó que "es el único sitio de memoria que finalmente queda fuera de esta discusión y que en lo personal, y como jefe de bancada, me parece que es una clara persecución a la figura del expresidente Allende".

Felipe Donoso (UDI) recalcó que "todos conocemos lo que fue la comisión investigadora del caso, conocimos cuáles eran los sueldos de los funcionarios, y creemos que destinar fondos públicos a una fundación como esa no es el objetivo del erario nacional. Eso no quiere decir que sea contra la figura de Salvador Allende, sino que es contra las acciones de una fundación en específico que lleva su nombre".