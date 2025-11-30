"Un claro sesgo": PS criticó exclusión de la Fundación Salvador Allende del Presupuesto

El Partido Socialista (PS) criticó la exclusión de recursos estatales para la Fundación Salvador Allende en la Ley de Presupuestos, que deja a la institución como "la única" de su tipo sin financiamiento aprobado.

La colectividad, liderada por Paulina Vodanovic, expresó su "preocupación ante la decisión del Congreso Nacional y, en particular, de la posición de la derecha de eliminar la asignación presupuestaria destinada a la Fundación Salvador Allende, única institución de las incluidas en la ley de presupuesto que ha quedado sin recursos producto de un claro sesgo en contra del ex Presidente Salvador Allende".

A través de un comunicado, el partido remarcó que la fundación resguarda "uno de los patrimonios culturales más relevantes del país, la colección de arte de solidaridad formada durante la dictadura", la cual describen como "una de las colecciones de arte moderno más amplias y significativas de Chile".

"La exclusión de este financiamiento operacional constituye una amenaza directa a una parte importante de un legado del Presidente Salvador Allende", señaló el PS que destacó que la figura del expresidente es "un pilar fundamental en la historia democrática de nuestro país".

El partido remarcó que la Fundación Salvador Allende cumple un rol cultural y educativo que "trasciende las diferencias políticas" y que por décadas ha contado con apoyo estatal y de artistas de todo el mundo.

Por ello, afirmó la colectividad, "afectar la continuidad de la Fundación Salvador Allende no solo pone en riesgo un patrimonio histórico y artístico invaluable, sino también el acceso de miles de personas a un espacio de memoria, cultura y reflexión democrática".

El PS puntualizó que lo ocurrido vuelve imprescindible reafirmar su compromiso con "la democracia, la protección del patrimonio cultural, la memoria histórica y el respeto a las instituciones que son parte esencial de la vida democrática del país", siguiendo "el ejemplo del más grande de los nuestros, el compañero Presidente Salvador Allende Gossens".