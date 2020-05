El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, salió al paso de las críticas luego que desde el Gobierno y otros sectores apuntaran a la banca, porque elegir de manera muy elitista a qué empresas se les brindan los créditos Covid, que tienen garantía estatal.

"Los bancos somos los primeros interesados en poder lograr que los clientes se levanten: Si a un banco le va a ir mal es porque al cliente le va a ir mal. Si el cliente no puede pagar eso va a ser una pérdida directa a los bancos", afirmó el ejecutivo en Cooperativa.

Además, el líder del gremio bancario sostuvo que "cuando el 97% de las operaciones cursadas corresponden a micro y pequeña empresa, creo que es difícil hacer afirmaciones de que se están eligiendo".

La entrega de créditos "no tiene que ver con el rubro (...) hay dos formas de no calificar para esta operación: quedar fuera, ante la ley, por morosidad; y que el sujeto individual (no el rubro) no tenga una vialidad en el riesgo de crédito", aseguró Mena.

Asimismo, el timonel de la banca aseguró que "diariamente se están cursando tres mil operaciones y vamos a terminar esta semana, lo más probable, con sobre los 4.000 millones de dólares entregados".