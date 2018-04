Presidente CPC emplazó al Estado a dejar de ser un "mal pagador" de las pymes

El presidente de la CPC, Alfonso Swett, pidió una mayor participación del Estado en el pago a las pymes, luego que un estudio arrojara que este tipo de empresas reciben sus dineros 51 días después de haber prestado sus servicios.

El tema se tomó el encuentro entre Swett y los gremios, luego que una investigación realizada por la Asociación de Emprendedores arrojara un aumento de dos días en el plazo de los pagos a las pymes.

Swett manifestó que "es una mala realidad, sin lugar a dudas, el tema de los pagos. Nosotros ya estamos participando de una mesa que ha convocado el Ministerio de Economía. Es un tema que no solamente nos preocupa, nos ocupa".

"Quiero hacer un llamado al Estado. El Estado es un mal pagador y a veces nunca paga. Por lo tanto yo creo que este no es solo un tema de los privados, sino también es un tema del Estado. Invito al ministro de Economía a que ampliemos esta mesa", planteó.

El director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Chile, Francisco Gazmuri, recalcó que "el problema de los promedios es justamente que son promedios, o sea en el fondo, te dice hoy día que están pagando 51, pero si tu te vas a los extremos, te vas a encontrar con gente que está pagando sobre 100 días y gente que está pagando siete días. Ese es el problema que esconden los promedios".

"La gente, las pymes hoy día, y los pequeños y medianos empresarios, no crecen porque no quieren, no crecen porque están apretados, porque les cuesta mucho acceder a financiamiento. Y una fuente obvia de financiamiento es que les paguen oportunamente por los servicios y productos que están entregando", dijo.

Quien también se refirió al tema fue el empresario Andrónico Luksic, que a través de su cuenta de Twitter aseveró que el "pago oportuno a proveedores es una importante contribución al desarrollo de empresas pequeñas y medianas. Empresas grandes debemos comprometernos a cumplir con esta modalidad".