Antofagasta: Clausuran mall chino por vulneraciones laborales, riesgo de incendio y evasión

Un operativo multisectorial terminó con la suspensión de funciones y clausura del mall chino "Gran Hong Kong IV", ubicado en la calle Salvador Reyes en Antofagasta, tras constatar graves incumplimientos que generan riesgos y vulneran la salud y seguridad de los trabajadores y clientes.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) investiga graves deficiencias eléctricas que revisten un serio riesgo de incendio para el edificio de departamentos, donde opera el mall.

Del mismo modo, los fiscalizadores detectaron temperaturas inadecuadas por falta de ventilación, baños deficientes y el comedor de los trabajadores ubicado en una bodega con mercadería.

Jorge Cortés-Monroy, seremi de Seguridad Pública, explicó “se detectó que había, por un lado, infracción a la ley de protección del consumidor, había evasión de impuesto, había deficiencia en el funcionamiento del sistema eléctrico, y además la patente comercial del mismo se encontraba vencida desde enero del 2024”.

Las condiciones laborales también eran graves, situación que la Seremi del Trabajo calificó como una "grave vulneración de derechos" y agregó con los empleadores nacionales o extranjeros deben cumplir con la ley.

El local dispone de cinco días para subsanar todo, arriesgando multas que superan los 10 millones de pesos.