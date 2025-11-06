Feriado por elecciones: Preocupación del comercio por impacto en ventas y empleo navideño

A pocos días de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, el comercio hace notar su preocupación por la normativa que establece un feriado obligatorio para los trabajadores que se desempeñan en malls, strip centers y complejos comerciales con una misma administración.

Esta medida implica el cierre de estos establecimientos durante las jornadas de votación, lo que ha encendido las alarmas sobre sus efectos económicos.

"Tenemos una anomalía, que es que se cierra completamente el comercio para elecciones. Eso significa que la venta cae alrededor de 50%", cuestionó María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La preocupación se agudiza al considerar una posible segunda vuelta de las elecciones en diciembre: "Es un domingo muy próximo a Navidad, cuando las ventas son muy relevantes y la época en que se contrata más gente, más mujeres y estudiantes. Por lo tanto, no tiene sentido", advirtió la abogada.

Ante este escenario, la representante de la CCS indicó que seguirán "insistiendo en la necesidad de tener una normativa razonable".

El sector espera que se evalúen alternativas que permitan conciliar el proceso electoral con la actividad económica, evitando perjuicios que afecten la recuperación y el empleo.