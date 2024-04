Agricultores, camioneros y municipios lanzan Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el exministro Antonio Walker, encabezó este vidernes una reunión con representantes de diversas instituciones de la cadena de abastecimiento de alimentos con el objetivo de conformar el Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos.

Los integrantes de la instancia serán la SNA; la Asociación de Municipios Rurales (AMUR); la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch); los mercados Lo Valledor y La Vega Central; la Confederación de Ferias Libres; Supermercados de Chile A.G.; la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC); la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC); el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Muchech) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

El objetivo del comité será generar un trabajo permanente de coordinación entre los distintos integrantes para levantar problemas en materia de seguridad y generar propuestas para abordarlos.

La idea, además, es vincularse con autoridades de Gobierno, legisladores, poder judicial y policías para avanzar en iniciativas que permitan recuperar la seguridad y el orden público en el país y particularmente en el sector rural.

El comité se reunirá de forma periódica y generará un cronograma de trabajo que incluirá un diagnóstico respecto del impacto de la delincuencia y el crimen organizado en los sectores rurales del país, el cual será presentado a las autoridades pertinentes.

"Lo primero era conformar el Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos. Lo segundo es hacer un plan de acción después de haber escuchado todos los testimonios que hoy día hemos escuchado, desde los trabajadores agrícolas hasta los mercados mayoristas, feriantes y supermercados que son los que venden estos alimentos", dijo Walker.

"Vamos a proponer al Comité un plan de acción para los próximos días", agregó.

Por su parte, el vocero de La Vega, Arturo Guerrero, manifestó: "Hoy día tenemos un terremoto delictual y tenemos que unirnos todos. Aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad: los dirigentes sociales, los gremios, el Poder Legislativo, que hoy día se da vueltas y vuelta... No se den más vueltas; pónganse en una línea: los delincuentes a la cárcel y la gente que trabaja a producir".

Esta semana, la SNA y la AMUR solicitaron de manera formal al Ministerio Público la designación de un fiscal exclusivo para sectores rurales de Chile.

"Que estemos creando el Comité de Abastecimiento Seguro es porque algo no está funcionando. Nos estamos quedando con lo anormal como normal, pero nos propusimos un objetivo, que lo que se dice se hace, y eso es lo que nos falta en nuestro país: hacer las cosas para que no sigamos viviendo la realidad que está ocurriendo en nuestro país, donde un comerciante no puede producir tranquilo porque asaltan al conductor; porque le roban su cosecha; porque no puede llegar a destino. Eso no es normal", señaló al alcalde de Zapallar y presidente de la Amuch, Gustavo Alessandri.