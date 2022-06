Diputados de centroizquierda presentan "bancada por la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria"

Diecisiete diputadas y diputados de centro y de izquierda presentaron este martes una "bancada por la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria", que trabajará de manera coordinada respecto a estos asuntos en la Cámara Baja.

El grupo está conformado por los militantes de Revolución Democrática Consuelo Veloso, Ericka Ñanco y Jaime Sáez; por Francisca Bello y Diego Ibáñez, de Convergencia Social; por los socialistas Nelson Venegas, Emilia Nuyado y Daniela Cicardini; por Félix Bugueño, del Frente Regionalista Verde Social; Héctor Barría, de la DC; Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente; Viviana Delgado, del Partido Ecologista Verde; y por los independientes Marcela Riquelme, Mercedes Bulnes, Camila Musante, Felipe Camaño y Clara Sagardia.

Según explicaron en un comunicado, "esta nueva articulación se enmarca en la crisis que atraviesan los pequeños agricultores en el país debido a la escasez hídrica y el alza (del precio) de los insumos".

Los parlamentarios alertan sobre el escenario grave de sequía y el aumento de los costos para los productores agrícolas.

"PENSANDO EN LOS TERRITORIOS RURALES"

"Esta bancada surge gracias a la preocupación que compartimos con parlamentarios y parlamentarias por la crisis que vive la agricultura familiar campesina y afecta los empleos de miles de personas en Chile, y también a nuestra capacidad de alimentarnos", señaló Consuelo Veloso (RD), quien preside la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja y dio cuenta además de un proyecto de resolución que solicita el aumento del presupuesto del Ministerio de Agricultura para el próximo año.

"Una situación extrema de sequía y alza de insumos al 400 por ciento demanda medidas extraordinarias", argumentó Veloso.

En el marco del lanzamiento de Bancada de la #AgriculturaFamiliarCampesina y la #SoberaniaAlimentaria y ante la crisis que afecta a los pequeños agricultores, solicité al presidente @gabrielboric el aumento del presupuesto de @MinagriCL hasta al menos el 2% del PIB para el 2023. pic.twitter.com/nhp5C5xMiG — Consuelo Veloso Ávila (@velosodiputada) May 31, 2022

La diputada Francisca Bello (CS) señaló que "ésta es una oportunidad histórica de poder asegurar nuestra alimentación y de proteger a los sectores rurales".

"Ponemos toda nuestra voluntad para hacernos cargo de esta crisis sin precedentes. Queremos invitar a más parlamentarios a sumarse a esta bancada transversal, que está pensando en los territorios rurales, el campesinado y la alimentación de nuestro país", remarcó.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

En paralelo a esto, y mientras continúa su recuperación tras un grave accidente de tránsito, el senador por la Región de Los Ríos Iván Flores (DC) aseguró que en los próximos días, durante junio, se constituirá el "comité de seguridad y soberanía alimentaria", por el que él ha venido abogando y que el Gobierno confirmó en abril.

El grupo estaría conformado por representantes del sector público y privado, expertos, académicos, agricultores y comunidades de pueblos originarios vinculados al sector de la producción de alimentos.

"Espero que este comité actúe con rapidez y eficiencia, porque ya tenemos el diagnóstico: sabemos que si no se fortalece la producción nacional seguiremos con la tendencia, cada vez más preocupante, de seguir dependiendo del exterior en un área tan sensible como es lo alimentario", dijo Flores.

"Los costos de producción de los agricultores han aumentado en todos los frentes. Ésta es una situación que ya venía desde la pandemia, pero que se ha agudizado con el contexto mundial, incluyendo la subida del dólar y el aumento del precio del petróleo, pero sobre todo por el aumento del precio de los fertilizantes", señaló.

Este escenario "nos deja en una situación de enorme vulnerabilidad y, tal como ya han adelantado muchos organismos internacionales, el fantasma del hambre es real, y nuestro país debe ser proactivo. (...) No puede ser que los pequeños agricultores sigan abandonando los campos y vendiendo los territorios como parcelas de agrado porque definitivamente ya no pueden sembrar. Se requiere una inyección de apoyo concreto para poder fortalecer nuestra producción nacional y facilitar la distribución y comercialización de los alimentos, generar competencia y asegurar el consumo interno", remarcó el ex presidente de la Cámara Baja.