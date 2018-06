Exportadores de fruta evalúan posibles efectos de las heladas en sus productos

La industria exportadora de fruta se encuentra evaluando los posibles efectos de las heladas en paltas y cítricos, principalmente, los que recién se podrán conocer dentro de 10 a 15 días más, sin embargo, estiman que si bien las temperaturas mínimas han sido más bajas que el promedio de esta época son muy similares a las registradas el año pasado.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), Ronald Bown, explicó que "por ahora los equipos técnicos se encuentran evaluando la situación en terreno, por lo cual es muy temprano para poder entregar información más detallada, ya que de haber daño en la fruta éstos no se presentarían antes de dos semanas".

En tanto, Juan Enrique Ortúzar, presidente del comité de Cítricos de Asoex, detalló que "la mayoría de los huertos se encuentran en posiciones más protegidas del frío dentro de los valles" y que "existe un cambio en nuestra citricultura y los productores han puesto cultivos más tolerantes al frío en los sectores más bajos de los valles, donde las heladas afectan con mayor intensidad".

A su vez, Francisco Contardo, gerente general del Comité de Palta Hass, apuntó que "las heladas son un factor de preocupación, sobre todo en un fruto como las paltas, que no tienen tanta resistencia a ellas".

El ejecutivo añadió que "el fin de semana anterior al pasado, hubo heladas que afectaron la zona del Valle de Aconcagua (Región de Valparaíso) y Peumo (Región de O'Higgins), donde los productores estuvieron trabajando para controlarlas con agua o con calor. No obstante, aún no se tiene claridad respecto a si hay o no daño".

En tanto, un informe elaborada por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) establece que "las temperaturas mínimas otoñales se encuentran levemente más bajas que el promedio, pero muy similares entre los años 2017 y 2018. Hasta el momento, desde el punto de vista de temperaturas mínimas, el otoño del 2018 sigue un comportamiento muy similar al año 2017".