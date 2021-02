Ministra Undurraga y situación agrícola tras lluvias: Es grave y bastante localizada

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, aseguró este sábado que la situación agrícola en varias regiones "es grave pero localizada", tras el intenso sistema frontal que provocó efectos adversos en plantaciones a nivel nacional.

"La situación es grave y bastante localizada, esa fue la conclusión de nuestra visita a la Región Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule y el daño continúa hasta Ñuble", detalló la secretaria de Estado al Diario de Cooperativa.

Además, puntualizó que "el daño es bastante localizado dentro de las mismas comunas y no es la región completa. Más o menos 3.500 agricultores pequeños afectados y un porcentaje importante de la fruta, que está en manos de medianos también, afectada en esa zona".

Debido a esto, Undurraga indicó que varias frutas y hortalizas se vieron afectadas por la lluvia estival que afectó al país, pero descartó que exista una escasez de productos debido a esta situación.

"El daño no fue homogéneo, así que esperamos que la producción de los otros agricultores no afectados pueda suplir lo que estos agricultores afectados no van a ofrecer al mercado... Esta es la mayor época de mayor producción de verdura en el país y esperamos que las otras regiones suplan la producción", afirmó la ministra.

Ayudas para enfrentar la crisis

En tanto, la secretaria de Estado indicó que, tras decretar emergencia agrícola para O'Higgins y el Maule, "el Ministerio de Agricultura con Indap puede llegar con ayuda de emergencia a los agricultores pequeños muy rápidamente, porque tenemos un sistema, tenemos instrumentos y todo el sistema armado para eso".

"Pero existen otros agricultores, los medianos que no son parte de Indap, que eso es más difícil llegar con ayuda. Cuando uno declara el estado de emergencia agrícola es posible en conjunto con los gobiernos regionales, acceder a los fondos de emergencia de las regiones y de esa forma poder llegar con ayuda a mayor cantidad de afectados", acotó Unudrraga.

El MinAgri dispuso de un fondo de emergencia de 700 millones de pesos y las ayuda serán acompañadas de créditos Fogape y ayudas según el tipo de daño que haya sufrido cada agricultor.

Todos los agricultores están afectados

El presidente de los agricultores de talca, Cristian Sepúlveda, señaló que, en este momento, todos los agricultores están "sufriendo algún tipo de daño".

"Por ejemplo, en el caso de las ciruelas, prácticamente se partieron todas por el exceso del agua; en el caso de las uvas de exportación, también se partió y esa fruta ya no tiene valor comercial", agregó.

"El caso de los arándanos, por ejemplo, con esta lluvia comienzan todas las 'enferemedades jugosas' y comienzan las pudriciones", cerró el representante.