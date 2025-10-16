CNC presentó propuestas sobre reactivación y seguridad para el Gobierno y presidenciables

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) elaboró una serie de propuestas para el actual Ejecutivo y los candidatos presidenciales con el fin de abordar la reactivación económica y combatir la inseguridad en el sector.

El organismo celebró un nuevo Encuentro Nacional que tuvo como foco los barrios comerciales, los cuales enfrentan una serie de desafíos como la recuperación post estallido y pandemia; la competencia desleal del comercio informal; la inseguridad; y los avances de la digitalización.

Una de las propuestas más importantes que la CNC hizo al actual Ejecutivo consiste en la creación de un Fondo Nacional de Emergencia para la recuperación de barrios históricos comerciales, que implementar la revitalización urbana de forma integral.

Asimismo, la Cámara solicitó la erradicación del comercio informal, un mayor copamiento policial e incluso la posibilidad de que el comercio funcione más tarde o en días donde se celebren elecciones.

El presidente de la CNC, José Pakomio, afirmó que el sector está comprometido a buscar soluciones con La Moneda y destacó el cambio de tono del Gobierno en términos de crecimiento y empresas: "Es interesante escuchar a nuestras autoridades hoy y que comprendan nuestros dolores".

"Yo fui muy crítico de la instalación de esta administración, donde creíamos que no entendían nuestros dolores y que no había compatibilidad en las conversaciones. No como ahora, que vemos que (desde el Gobierno) hicieron parte en su discurso la necesidad de crecer, de tener herramientas concretas para un sector como el nuestro y avanzar", reconoció Pakomio.

No obstante, "nos hubiese gustado haber tenido al Presidente por segundo año consecutivo (en esta instancia). Ha dejado de lado el comercio, no ha querido escuchar nuestras propuestas y eso para nosotros es lamentable", reclamó el líder gremial.

El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo asistió al XII Encuentro Anual del Comercio CNC 2025 “Barrios Comerciales: La Fuerza que mueve a Chile”, organizado por La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), instancia en la cual se abordó… pic.twitter.com/s1cpRdAuDJ — Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) October 16, 2025

Ministro García: Progreso es tan real como inseguridad y desempleo

Las autoridades del Gobierno que asistieron al Encuentro Nacional de la CNC fueron el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto a su par de las carteras de Economía y Energía, Álvaro García; y el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado.

García hizo una exposición donde destacó los esfuerzos del Ejecutivo en materia de seguridad, reactivación económica y regulación, y resaltó además la mejora en las proyecciones de inversión, aumentos de presupuesto en seguridad pública y la promulgación de la ley de permisos sectoriales.

"Es muy importante tener presentes las oportunidades que Chile está abriendo. Está creciendo más rápido, aumentando la inversión y, por lo tanto, creando nuevas chances", afirmó el biministro de Economía y Energía.

"Todos los problemas que se identificaron son reales; la inseguridad sentida por la ciudadanía es real, pero el progreso que el país ha tenido en esa materia también es real", defendió García.

De la misma forma, "el bajo crecimiento económico y la alta tasa de desempleo es real, pero estamos creciendo más rápido y estamos generando más empleos formales que antes, lo que también es real", enfatizó.

Además de las propuestas al Ejecutivo, la CNC generó un documento con propuestas para los candidatos presidenciales, especificando medidas a corto, mediano y largo plazo.