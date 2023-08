Socavón en Concón: Diputado PS acusó "anarquía del hormigón" de las constructoras

El diputado Tomás de Rementería (PS) acusó que el país ha tenido una "anarquía del hormigón" de las empresas constructoras con respecto al socavón registrado en la vía que une a Concón con Viña del Mar, a un costado del edificio Kandinsky y en el límite con las dunas.

El hecho promovió una comisión investigadora en el Congreso, que fue impulsada por el parlamentario socialista, y el estudio de una nueva ley de "campos dunares" para evitar que se construya en estos terrenos.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, de Rementería explicó que "por un lado queremos saber quién fue el responsable de esto, porque evidentemente hay un responsable de que haya habido ese socavón, de que un edificio haya quedado prácticamente colgando, con el riesgo para los vecinos y las personas que trabajan allí".

"Hay un problema de fondo de saber cómo del año 90', que había un par de edificios en las Dunas de Concón, hoy día tenemos un poco más de un centenar en la zona: en una urbanización que no sabemos si cumplió todas las reglas necesarias. Lo que queremos es saber qué pasó, la ciudadanía merece saber qué pasó en el campo dunar de Concón", enfatizó el diputado.

En ese sentido, indicó que "hay empresas muy importantes involucradas", así como "una serie de instituciones que podrían haber participado en esto y haber hecho saber los riesgos que tiene construir en dunas".

Desde la bancada del PS se abordó la necesidad de "generar una ley de construcción en dunas para poner un estándar más grande, tanto ambiental como de gestión de riesgos de desastres", ante "la reactividad que tiene nuestro Estado hacia el cambio climático y las situaciones de catástrofes naturales", señaló el parlamentario.

Asimismo, advirtió que expertos le han hecho saber de situaciones similares en Pichilemu; en Ritoque, en Quinteros; en zonas de la provincia de San Antonio y "en el norte en general, en zonas dunosas donde se construyó. No sabemos si se cumplieron los estándares técnicos necesarios para que esas construcciones sean seguras, si tienen buen sistemas colectores de aguas lluvias, entonces tenemos que revisar".

"Yo quiero que se genere una conciencia, porque hemos tenido -lo que llaman algunos- una 'anarquía del hormigón' durante años, donde las constructoras han hecho lo que han querido construyendo. Esto no tiene que ver con un tema medioambiental, tiene que ver con el riesgo para las personas", recalcó de Rementería.

Finalmente, el parlamentario sentenció que "no se puede construir en zonas inundables, no se puede construir en las quebradas de dunas, no se puede construir en zonas que corren el riesgo de ser drenajes de agua como los humedales o las quebradas".

"HAY QUE SER CUIDADOSOS EN MEZCLAR NEGOCIOS PERSONALES CON LA POLÍTICA"

Consultado por las acusaciones que han recaído sobre el senador Rodrigo Galilea (RN) por su vínculo familiar con la constructora que estuvo a cargo del proyecto inmobiliario, de Rementería dijo que "hay que ser cuidadosos en mezclar los negocios personales con la política".

Comentó la filtración de un video "donde el senador Galilea reclama por el IVA a la construcción al exministro de Hacienda de Piñera, en vivo, en La Moneda. Creo que eso hace pensar que él sí sigue teniendo influencia en una constructora que es de su familia, donde él tiene el 40 y tantos por ciento".

"Yo no quiero acusar al senador Galilea de nada, pero acá hay que ser bastante cuidadosos para mantener fuera de toda suspicacia los negocios como la política, tenemos que tener un estándar de transparencia en ambos", concluyó.