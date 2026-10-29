Caso Dominga: Ambientalistas piden que Kast no convoque al Comité de Ministros

Agrupaciones de la comuna de La Higuera que rechazan el megaproyecto minero y portuario Dominga llegaron este jueves al Palacio de La Moneda para solicitar que el Presidente José Antonio Kast no convoque al Comité de Ministros y mantenga la decisión que le cerró la puerta a la iniciativa durante la Administración Boric.

"A nosotros nos genera desconfianza, porque creemos que posiblemente se esté creando el ambiente propicio para una votación con un Gobierno que sabemos que ha tenido algunos dichos de que aprueban este proyecto. (Queremos) exigir al Presidente que cumpla con su eslogan de orden, justicia, probidad, transparencia y no llame al Comité de Ministros a una votación a espaldas de las comunidades", dijo Carolina Bahamondes, presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (Modema) de La Higuera.

Consultado sobre el punto, contestó el biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas: "Nosotros queremos ser un Gobierno facilitador de la inversión. Ese proyecto (de la empresa Andes Iron) ha transitado y va a transitar por todo el camino jurídico que la institucionalidad chilena tiene previsto".