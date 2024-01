Senadora Sepúlveda contra el acuerdo del litio: No confío en Codelco ni en Pacheco

Una dura crítica al acuerdo por el litio que firmó el Gobierno, a través de Coldelco, con la minera privada Soquimich expresó la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, por el "prontuario" de la empresa que alguna vez perteneció al Estado, pero privatizada en los años '80, pasando a ser controlada por Julio Ponce Lerou, entonces yerno del dictador Augusto Pinochet.

"Hay una cantidad de irregularidades, de delitos que se cometieron -unos que están más ocultos que otros-, pero que están ahí y hemos escogido este mismo socio (SQM), que nos ha engañado permanentemente al Estado de Chile y hoy día estamos haciendo este negocio con un socio que tiene un prontuario que es conocido por todo el mundo", apuntó la parlamentaria, quien pese a no militar es partidaria del gobierno de Gabriel Boric.

Según la exFRVS, "este mix entre lo público y lo privado para nosotros es lo más interesante, sin embargo, el socio, Soquimich, es el que nos complica. Tienen prontuario por todos conocido; no sólo estas platas que se incorporaron a la política, que se entregaron a moros y cristianos (...) nunca pagaron los impuestos, los arrendamientos que tenían que pagar".

Sepúlveda, quien fuera parte de la comisión investigadora del caso SQM en la Cámara Baja, añadió que no se olvida de la forma en que Ponce Lerou se hizo de la otrora empresa pública y que obedece a una "historia negra oscura".

En conversación con TV Senado, añadió: "Teníamos un margen de tiempo para, a lo mejor, haber hecho una negociación de aquí a 2030 ¿por qué no hacer algo más transparente? Quizás Soquimich era el que quedaba, pero que la ciudadanía completa supiera que aquí, se mandó a llamar, a buscar o se solicitó a las mayores empresas del mundo especialistas en litio. Hubiese sido mucho más transparente, de cara a la ciudadanía, el haber hecho una licitación pública internacional".

Finalmente, la senadora también apuntó sus dardos hacia la minera estatal: "No tengo ninguna confianza en Codelco. No tengo ninguna confianza en Máximo Pacheco Matte, ninguna. Espero equivocarme, que no tengamos sorpresas como las tuvimos cuando él fue ministro de Energía, después de 5 años, donde nos encontramos algunos artículos transitorios que se colocaron a última hora".