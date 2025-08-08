Sernageomin autorizó reinicio parcial de operaciones subterráneas en División El Teniente

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) resolvió este viernes autorizar el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente de Codelco.

La decisión se da ocho días después del fatídico derrumbe ocurrido el pasado jueves, que terminó con la muerte de seis trabajadores contratistas.

La medida permitirá retomar faenas solamente en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacifico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, tras constatarse en terreno que no presentan riesgos inminentes para la seguridad de las personas o instalaciones, detalló el organismo en un comunicado.

Asimismo, Sernageomin señaló que se mantendrá la paralización de operaciones en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, debido a que se requieren "análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa (Codelco)".

"El Servicio instruyó que el ingreso a los sectores aún paralizados sólo podrá realizarse para ejecutar medidas correctivas y de seguridad. Además, exigió a la empresa mantener un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir con los lineamientos operacionales y difundir el plan de reapertura a todos el personal, dejando registro de ello", puntualizó.

El órgano subrayó que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse "bajo estrictos estándares de seguridad, priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras".

La autorización de Sernageomin es un paso previo para retomar las operaciones mineras, puesto que Codelco aún debe contar con la aprobación de la Dirección del Trabajo (DT), encargada de evaluar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por ley.