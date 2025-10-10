China aclara situación de sus buques en el norte y rechaza acusaciones de pesca ilegal

La embajada de China en Chile emitió este viernes un comunicado para aclarar la situación de sus buques pesqueros en el norte del país tras múltiples denuncias de pescadores locales, quienes acusan que la flota está depredando el recurso de la jibia.

La presencia de más de 100 embarcaciones con bandera china operando frente a las costas de Arica e Iquique encendieron las alarmas entre los pescadores artesanales y también derivó en manifestaciones en Valparaíso, por lo que las autoridades tomaron cartas en el asunto para analizar la situación y coordinar acciones de fiscalización.

La tarde de este viernes, el gigante asiático señaló: "Como un país responsable en materia pesquera, China cumple estrictamente con sus obligaciones como Estado del pabellón, fortalece la supervisión de la pesca de altura y realiza un monitoreo las 24 horas de la posición de los barcos pesqueros de altura, exigiendo que informen activamente su posición cada hora, con una frecuencia superior al estándar internacional".

"China participa activamente en la cooperación internacional para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, investiga seriamente todas las pistas de buques presuntamente infractores y, una vez verificadas, adopta una actitud de tolerancia cero", agrega la misiva.

Respecto a la preocupación de los pescadores chilenos por el tránsito y recalada de buques chinos en aguas y puertos nacionales, la Embajada de China emitió el siguiente comunicado para aclarar la situación.

Respecto al aumento de solicitudes de barcos pesqueros chinos para recalar en puertos chilenos y la consiguiente preocupación de los pescadores chilenos sobre "pesca ilegal", la embajada indicó que "la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), el Servicio nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile han emitido declaraciones señalando que las solicitudes se ajustan a los tratados internacionales y a las leyes chilenas".

"Las autoridades marítimas y pesqueras chilenas han monitoreado estrechamente a los barcos implicados y realizado inspecciones embarcadas, sin encontrar irregularidades en los barcos chinos que solicitaron recalada en sus puertos, y enfatizando que no hay evidencia de que los pesqueros chinos hayan realizado operaciones de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva de Chile"

Finalmente, la embajada de China en Chile enfatizó: "Las acusaciones de que 'los barcos pesqueros chinos eluden la supervisión y practican la pesca ilegal' carecen completamente de fundamento fáctico".