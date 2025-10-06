Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago9.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Economía | Sectores productivos | Pesca

Investigan sabotaje tras escape de 42.000 salmones de centro de cultivo en Calbuco

Publicado:
| Periodista Radio: María Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La empresa Marine Farm atribuyó la liberación de los ejemplares a terceros.

Tras el incidente, solo se ha logrado recapturar el 3% de los ejemplares.

Investigan sabotaje tras escape de 42.000 salmones de centro de cultivo en Calbuco
 Oregon State University, vía Wikimedia Commons (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio Público inició una investigación tras la denuncia presentada por la empresa Marine Farm por un masivo escape de salmones desde su centro de cultivo "San Antonio", ubicado en la comuna de Calbuco, en la austral Región de Los Lagos.

La compañía detalló que el incidente es atribuible a la acción de terceras personas, una situación que fue denunciada formalmente ante las autoridades competentes y que actualmente se encuentra bajo proceso de indagación.

Según los registros de Sernapesca, el centro de cultivo mantenía un total de 1.165.260 ejemplares de la especie salmón coho, con un peso promedio de 3 kilos, distribuidos en 26 jaulas.

Se estima que el escape afectó a dos jaulas, resultando en la huida de 42.618 ejemplares.

A pesar de las primeras acciones implementadas por la empresa para recuperar los peces, el último conteo indica que solo se ha logrado recapturar el 3% de los salmones escapados.

El vocero de la Fiscalía de Los Lagos, Marcelo Maldonado, indicó: "Una vez recepcionados los antecedentes, vamos a poder determinar si es que efectivamente continuamos adelante con una Brigada Investigadora Criminal o, en su defecto, estos antecedentes son emanados al personal de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones con sede en Valdivia".

"Estamos a la espera de los resultados de las diligencias que fueron encargadas al personal de la Policía de Investigaciones con el objetivo de que, por una parte, verifiquen en el terreno cómo fueron las circunstancias y la dinámica de los hechos", agregó.

Ante la liberación de una gran cantidad de peces al medio ambiente, las autoridades regionales hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a no consumir los salmones provenientes de este escape masivo. Se advierte que estos ejemplares no estaban aptos para su cosecha y, por lo tanto, pueden contener trazas de antibióticos y antiparasitarios en su organismo, sustancias que resultan perjudiciales para la salud humana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada