Longueira desistió de exponer en comisión de la Cámara sobre la nueva Ley de Pesca

Ante los diversos cuestionamientos que recibió la opción, el exministro de Economía Pablo Longueira (2011-2013) finalmente desistió de exponer en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados sobre la nueva Ley de Pesca.

El otrora parlamentario buscaba asistir a la instancia para exponer sobre esta nueva legislación, enviada por el Gobierno de Gabriel Boric para reemplazar la que lleva su firma, promulgada en Piñera I y cuya legitimidad ha sido cuestionada por la influencia que tuvo la empresa Corpesca en la redacción.

Aunque su exposición ya estaba planeada para el próximo 24 de enero, una serie de cuestionamientos de diputados socialistas -incluso acusando "desfachatez" del exministro- hicieron recular la decisión de Longueira, que finalmente no asistirá a la comisión e intentará exponer cuando la discusión legislativa llegue hasta el Senado.

"¿Para qué voy a ir? Si no me quieren escuchar, si la mayoría no quiere (...) yo no tengo que darle explicaciones a ninguno, menos a ellos", declaró el exdiputado en entrevista con radio Agricultura, acusando también a los parlamentarios de "no haber leído ni una coma de la ley".

Cabe recordar que la cuestionada legislación vigente, informalmente conocida como "Ley Longueira", fue propuesta en 2011 por el entonces Presidente Sebastián Piñera y sus ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Economía, Pablo Longueira, y promulgada en 2013.

Una ley que ha estado en la polémica desde su tramitación, luego que descubriera que la empresa Corpesca pagó millonarios montos a parlamentarios de la época para que la favorecieran en el contenido. Por esas actuaciones corruptas fueron condenados por los delitos de fraude al fisco y cohecho la exdiputada Marta Isasi y el exsenador UDI Jaime Orpis, este último a las mayores penas, que desde mayo del 2023 sigue cumpliendo en libertad condicional.