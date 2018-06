Superintendente: "No fuimos al Banco de Chile porque íbamos a ser un estorbo"

El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Marcos Farren, enfrentó a la Comisión de Economía del Senado para explicar los efectos que tuvo el virus informático que afectó el pasado 24 de mayo al Banco de Chile.

En su exposición durante una sesión especial, Farren aseguró a los parlamentarios que "el evento no ha significado un riesgo en la estabilidad del sistema financiero", al mismo tiempo que aseguró que "desde el lunes de esta semana estamos instalados en el banco", aunque aseguró que ha tenido un "monitoreo permanente" con la entidad desde ocurrido el incidente.

La presidenta de la comisión, la senadora Ximena Rincón (DC), sostuvo su preocupación por la falta de reporte del banco por los reclamos de los clientes. En esa línea, preguntó a la autoridad: "¿Qué es lo que ha recabado la Superintendencia respecto del efecto en terceros, que son clientes del banco, producto de este virus, un virus que no sólo operó en este banco, sino que se metió e infectó a los clientes?".

Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD) hizo hincapié en el mismo foco: "¿Cómo se puede hacer una auditoría a distancia, cuando el problema está dentro del banco?".

"¿Por qué no se constituyeron in situ en el minuto en que ocurrió esto?", preguntó Harboe quien enfatizó que, haciendo un seguimiento de las comunicaciones del Banco de Chile, la SBIF "se transforma en vocera del banco porque no tiene otra información".

A esta respuesta, Farren dijo que no fueron "porque íbamos a ser un estorbo".

"Con la información que teníamos en ese momento, nos parecía que no tenía un valor que nos constituyéramos en ese minuto. Sí el lunes de esta semana", complementó.

Expone Sr Mario Farren R. @sbif Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras por tema al supuesto ataque informático a un banco, ocurrido recientemente. (24 de mayo 2018.https://t.co/oVSVKDNKw5 pic.twitter.com/wKRla6NalE — SenadoChile (@Senado_Chile) 6 de junio de 2018

Frente a esto, Harboe -notoriamente molesto- enfatizó que "de verdad, siento que es de las declaraciones más graves que he escuchado en el último tiempo".

Efectos del virus

Respecto a los efectos del virus, el superintendente informó que hubo una "importante degradación del servicio en sucursales, afectando la calidad de la atención a clientes minoristas". Asimismo, añadió, "hubo efecto contenido en la cadena de pagos, sin embargo, se operó en contingencia en operaciones de alto valor".

Según reportó a los senadores, Farren dijo que "no se ha reportado afectación de cuentas o información de clientes" a la vez que el Banco de Chile "se encuentra en proceso de determinar si hubo afectación de cuentas propias".

"Este es él tema del que debemos enfrentarnos en este minuto", dijo Farren, al referirse de la ciberseguridad en las entidades bancarias, afirmando que será "el foco" de su gestión, para lo que propuso al Gobierno crear una Dirección de Seguridad Cibernética.

Jackson enfrentó a Farren

El diputado de la Comisión de Hacienda Giorgio Jackson (Revolución Democrática), presente en esta sesión especial, emplazó al superintendente por no haber respondido al primer caso de vulnerabilidad detectado en el Banco de Chile en marzo de este año y que fue planteado por la Cámara en ese momento y que, hasta la fecha, no han tenido respuesta.

Jackson remarcó que la Superintendencia no ha impuesto sanciones a la entidad bancaria, lo que fue replicado por la autoridad quien le "devolvió" la pregunta.

"¿Cuáles estima usted son las normativas que nos permiten en concreto sancionar en este caso?", le dijo Farren a Jackson.

Ante esta tensión, la senadora Rincón intervino advirtiéndole al superintendente que él es quien debe encontrar una respuesta, frente a lo cual dijo que se debe mejorar la normativa.