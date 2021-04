Alejandra Cox: "No es culpa de las AFP que los políticos no hayan hecho las reformas necesarias”

La presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Alejandra Cox, aseguró este domingo que "las AFP no han fracasado" y que hay una gran culpa de los políticos en los problemas que ha tenido el sistema de pensiones, sobre todo en la falta de reformas.

"Las AFP no han fracasado. Desde un principio el sistema de pensiones se planteó como un sistema mixto con tres elementos: una pensión solidaria -inicialmente llamada Pasis-, ahorro obligatorio y ahorro voluntario. El mandato principal de las AFP ha sido administrar eficientemente el ahorro obligatorio, y eso lo han sabido hacer muy bien", aseguró en entrevista con El Mercurio.

En esta línea, la primera mujer en el cargo afirmó que "no es culpa de las AFP que los políticos no hayan hecho las reformas del sistema que había que hacer con el paso del tiempo. No es culpa de las AFP que cuando la esperanza de vida a la edad legal de pensión aumentó en seis años los políticos se negaron a subir las cotizaciones o a aumentar la edad de pensión".

"No es culpa de las AFP que cuando se supo que había muchas lagunas previsionales los políticos se negaran a enfrentar el problema con vigor y prontitud. No es culpa de las AFP que cuando el Pilar Solidario quedó desfasado en el tiempo los políticos no implementaron una pensión básica universal", criticó Cox al matutino.

Además, puntualizó que "es irónico que se responsabilice a las AFP por no hacer el trabajo que debía hacer el sistema político".

"Es un gran error haber echado mano a estos fondos"

Por otra parte, la representante de las AFP aseguró que "hay responsabilidades compartidas" en los continuos retiros de los fondos de pensiones, que insistió en que son una mala opción.

"Las responsabilidades son compartidas. La evidencia es que mucha gente sacó los fondos y los depositó en sus cuentas a la espera; hay mucho miedo por que esta pandemia se alargue y las personas no saben qué va pasar. Pero ha faltado una mejor voluntad", indicó la experta.

"Una vez que ya partes con un primer retiro, es como una droga, parece plata fácil y no lo es. Se ha ido acumulando mes a mes, y con retornos que se han juntado en el tiempo", señaló Cox, quien también advirtió que "es un gran error haber echado mano a estos fondos".

En tanto, lamentó la insistencia de un grupo de parlamentarios por llevar adelante estos retiros y aseguró que "hemos visto en el último tiempo gobernar o legislar a través de eslogan ha sido fórmula de muchos".

"Eso es desilusionante, porque no se están tomando en cuenta los efectos de estas decisiones en el largo plazo. Parece claro que hay políticos empecinados en terminar con el actual sistema mixto, basado en tres pilares: solidario, de fondos individuales, y ahorros voluntario", señaló a El Mercurio.

Finalmente indicó que "esto refleja una visión miope y desinformada de la realidad demográfica en Chile, donde en poco años habrá menos de dos trabajadores activos por pensionado".