Asociación de AFP tildó de "irresponsable" la propuesta de retiro total de fondos

La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, tildó de "irresponsable" plantear un retiro total de fondos de pensiones, discusión que abrió este jueves el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, argumentando que de esa manera, los ahorros estarán "lejos de los burócratas y la política".

"Sacar el 100 por ciento significa dejar sin pensiones a millones de trabajadores. Más aún, significa recibir menos fondos de lo que hoy se tiene, porque al liquidarse las inversiones el ahorro será irremediablemente menor. Nuevamente estamos ante una medida que no piensa en las personas", fustigó la economista.

🔵Ahora: La Presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, califica de irresponsable plantear un retiro total de fondos de pensiones, así como también plantear nacionalizarlos o expropiarlos.



Desde el gremio reiteraron su rechazo al 4to retiro. El comunicado 👇🏼 @Cooperativa pic.twitter.com/FiYl0BGzdJ — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 1, 2021

Con lo planteado ayer por Sichel, que también confesó haber retirado parte de sus ahorros para "mejorar su pensión" al trasladarlos a un fondo de APV, el abanderado apoyó indirectamente una iniciativa de retiro total de la que es autor el UDI Jorge Alessandri.

"Es un proyecto que logra que las personas puedan mover el dinero a un bolsillo más seguro, a una cuenta blindada", complementó en la víspera el diputado, que estimó que su candidato optó por sincerarse junto con ofrecer "una alternativa de salvataje a los chilenos".

Por otra parte, la líder del gremio también consideró irresponsables las ideas de nacionalizar o expropiar los ahorros previsionales, planteando que "lo primero (el retiro total) elimina las pensiones, lo segundo atropella la libertad y la propiedad de los trabajadores".

🔵”Irresponsable”: Asi califica la Presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, la idea de sacar el 100% de los fondos de pensiones.



“Es irresponsable, no piensa en las personas”, dice la economista. @Cooperativa pic.twitter.com/iYfFOztdwy — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 1, 2021

RECHAZO A CUARTO RETIRO Y A CAMBIOS DE LA LEY CORTA

A su vez, reiteró su rechazo al cuarto retiro del 10 por ciento, indicando que el proyecto es utilizado con fines políticos, y aseverando que "cuesta entender los argumentos usados en la discusión parlamentaria, muchos de ellos carentes de fundamentos o simplemente tendenciosamente construidos para desinformar".

Finalmente, Cox cuestionó las modificaciones con las que fue aprobada en comisión la ley corta de pensiones del Gobierno: "Algunos parlamentarios se molestaron cuando dije que los políticos no han hecho los cambios necesarios para aumentar las pensiones del pilar contributivo y hoy vemos cómo estas indicaciones van nuevamente en esa misma línea".

"Cualquier cambio a la forma en cómo gestionan las inversiones las administradoras debe verse en su conjunto, no de manera superficial y considerando los efectos que estos provocarán en la construcción de pensiones", sentenció.

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES NIEGA "CAMPAÑA DEL TERROR"

Mario Gazitúa, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), se refirió en Cooperativa a la posibilidad de un anticipo del 10 por ciento de las rentas vitalicias, lo cual está establecido en este proyecto del cuarto retiro al igual que en el tercero, lo que generó ola de críticas, incluso internacionales. "Este segundo retiro de las rentas vitalicias, con las indicaciones que se realizaron, hacen que es exponencialmente mayor el daño que se hace a la industria aseguradora", dijo.

"No estamos hablando de un anticipo sino que las indicaciones generan tal impacto en la industria que las compañías, al día de aprobación de esa ley, entran en insolvencia porque no tienen los requerimientos que exige nuestro regulador para poder operar como compañías de seguros dado que el impacto es tan significativo que estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares el impacto, el cual hace restar casi el 40% del patrimonio de la industria de seguros de vida", explicó.

Además, agregó que "este no se trata de un tema de necesidad financiera, lo que está en juego es el sistema financiero, nosotros además invertimos todo a largo plazo... y cómo me puede explicar que al día siguiente tengo que generar esa liquidez siendo que toda mi regulación me pide que yo tenga una liquidez mínima de forma que siempre este calzado al largo plazo con mis pasivos, que son las pensiones".

"Lo que menos quiero es la política del terror", acotó.