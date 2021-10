Banco Central advierte ante el Senado de importantes alzas por cuarto retiro del 10%

Este martes se retomó la discusión del proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, actualmente radicada en la Comisión de Constitución del Senado, adonde fue citado el presidente del Banco Central, Mario Marcel, para exponer sobre los efectos macroeconómicos de esta medida.

Hoy se retoma el debate por el 4to retiro del 10%. En los próximos minutos expone el Presidente del Banco Central, Mario Marcel. — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 12, 2021

En la instancia, el experto aseguró que su crítica a la iniciativa obedece a que se trata de retiros de ahorros previsionales y no a una defensa a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

"Ante cualquier retiro de fondos de pensiones yo diría lo mismo", puntualizó durante esta mañana Marcel, quien también explicó en la comisión el impacto de esta política en temas como rentabilidad de los fondos de pensiones, la salida de capitales del país y la inflación.

En esta materia, dio cuenta que el mayor consumo y la depreciación del peso, ambos factores influidos por los retiros de las AFP ya realizados y la expectativa de giros adicionales, son causas que han generado que se proyecte que este año el país termine con un 5,7 por ciento de inflación, muy superior al 4,4 por ciento que se esperaba en junio.

Además, entregó un ejemplo en el que advierte una consecuencia de la aprobación de este nuevo retiro. "En un crédito de 2 mil UF, un dividendo de 380.400 pesos podría pasar a 470.767 pesos por alza de tasas y mayor inflación", advirtió.

🔵La dura advertencia "práctica" de Mario Marcel:



"En un crédito de 2 mil UF, un dividendo de $380.400 podría pasar a $470.767 por alza de tasas y mayor inflación". Lo dice ante el Senado, que discute 4to retiro del 10%. @Cooperativa pic.twitter.com/0Yn1Zq8IHa — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 12, 2021

Críticas de senadores de oposición

Sin embargo, algunos senadores de oposición e incluso afines ideológicamente a Marcel, cercano al Partido Socialista aunque no militante, criticaron su exposición, acusándole supuestamente "una visión parcial" de la economía y que le falta "humildad".

"Lo suyo es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta", puntualizó en la instancia el senador PS Alfonso de Urresti.

"Me llama la atención que siempre la visión es un poco catastrofista en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto retiro, claramente no le gusta. Le pediría al presidente del Banco Central que no solo con sus economistas, con sus cifras, con los gráficos que nos ha planteado, sino que también vea la realidad de la gente

concreta", puntualizó el parlamentario.

🔵El Senador PS, Alfonso de Urresti, acusa a Mario Marcel de tener una "visión parcial" de la economía.



"Lo suyo es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta", le señala. @Cooperativa pic.twitter.com/nDVK9Pl8L7 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 12, 2021

A su vez, su par Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, fustigó "ustedes, los economistas de la Concertación (extinta coalición que integró la DC), adoraban a la virgen del puño apretado y ahora rasgan vestiduras porque le estamos metiendo plata al PIB".

"En el primer retiro usted fue criticado porque salió a decir que esto era el desastre y la gente le dijo no se meta en cosas que no le corresponde, usted es presidente del Banco Central. Todos ellos adoradores de la virgen del puño para no soltar un peso y entonces nos vemos hoy con esto", dio cuenta el senador DC.

Ante esto, Marcel respondió visiblemente molesto: "Evidentemente a nosotros nos han invitado a entregar antecedentes respecto de un proyecto que genera un cuarto retiro de fondos de pensiones, por supuesto hay muchas otras cosas que ocurren en el país".

"Sin duda, y estoy totalmente de acuerdo con el senador De Urresti, el cuarto retiro no es la causa de todos los males del país, cómo podría serlo; pero a nosotros nos invitaron a comentar sobre el cuarto retiro no sobre los males que afectan al país. Del mismo modo, el senador Huenchumilla ha hecho una reflexión sobre la conducción de la economía durante varias décadas, pero a nosotros nos invitaron a comentar sobre el cuarto retiro", puntualizó el jefe del Central.

🔵El Presidente del Banco Central responde visiblemente molesto a senadores De Urresti y Huenchumilla: "A mi me invitaron a hablar del impacto económico del cuarto retiro, no de los males que aquejan al país ni al rol de la Concertación".@Cooperativa pic.twitter.com/63BzECVN64 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 12, 2021

Marcel no ha hecho retiros: van contra la "esencia de la seguridad social"

También fue inquirido por el senador Pedro Araya, presidente de la instancia, respecto a si efectuó algún giro de ahorros previsionales, particularmente el primero, al que sí podía acceder como autoridad pública.

"No he hecho ningún retiro y no tengo previsto hacer ninguno, porque creo que es de la esencia de la seguridad social que uno cotice durante su vida activa, y con cargos a esos recursos y los derechos que se gana de esa manera, tenga una pensión en el futuro", contestó Marcel.

"Es de la esencia de la seguridad, y sea cual sea el sistema de seguridad social que exista en Chile, por lo menos yo en lo personal seguiré 'jugando' de acuerdo con las reglas que haya", remarcó.

En ese sentido, aprovechó de reiterar que esa postura "no es un tema que tenga que ver con las AFP o la capitalización individual, sino que cuál es la lógica de la seguridad social".

🔵Mario Marcel: "no he hecho ningún retiro del 10% y no lo haré".



"Para mi, es la esencia de la seguridad social cotizar en mi vida activa para mi vida pasiva, independiente si hay Afp o no, hablo del sistema de pensiones". @Cooperativa pic.twitter.com/wZFXJ8blSQ — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 12, 2021

La Comisión de Constitución de la Cámara Alta acordó votar el cuarto retiro la última semana de octubre. Mañana miércoles, la instancia seguirá sesionando y recibirá al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, y a las compañías de seguros, para que expongan sobre el nuevo anticipo de rentas vitalicias que propone la iniciativa.

Tal como está el proyecto, no tiene los votos en el Senado

Con todo, los impulsores de la reforma transitoria para un nuevo giro de ahorros, el cuarto en poco más de un año, asumen que tal como está el proyecto actualmente, si se votara hoy no tendría los 26 votos necesarios para su aprobación en la Sala del Senado.

La senadora Yasna Provoste (DC), candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, y Araya tratan de coordinar a la oposición. En ese sector, no están todos alineados a favor: los senadores José Miguel Insulza (PS) y Carolina Goic (DC) advierten que en los términos actuales es difícil visar el texto.

En la derecha, por su parte, hay tres senadores en reflexión: los RN Manuel José Ossandón y Marcela Sabat, a los que esta semana se sumó el UDI David Sandoval.

"No tenemos los 26 votos para aprobar el cuarto retiro, hay algunas personas que están trabajando en algunas indicaciones. La idea es que la semana regional pueda servir para tener esta batería de indicaciones y poder consensuar aquellos temas que permitirían tener los votos", comentó Araya.

La próxima semana es distrital, y durante ella los senadores que promueven la aprobación del cuarto retiro esperan alistar indicaciones: entre estas, que el giro se paguen en 30 días y no en 15 como está dispuesto hasta ahora; que se pague en cuotas, para disminuir impacto en la inflación; que esté afecto a impuestos para todos quienes ganen sueldos mayores a los 2,5 millones de pesos; y modificar o eliminar el anticipo de rentas vitalicias.

Mañana sigue el debate en el Senado sobre el 4to retiro del 10%. La Comisión de Constitución recibirá al Presidente de la CMF, Joaquín Cortéz, para hablar respecto al anticipo de rentas vitalicias. pic.twitter.com/oJb4AJk0Gh — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 12, 2021

Tasa de interés

En tanto, este miércoles, Marcel y los consejeros del Banco Central deben tomar nuevas decisiones sobre la tasa de interés. El Consejo se reunió hoy, encuentro que seguirá mañana para determinar la medida.

En vísperas, hay unanimidad entre los expertos sobre que debería venir otra alza importante debido a la alta inflación y el alto crecimiento que se observa en el país. De hecho, el Grupo de Política Monetaria -expertos que reúne la Universidad de Chile- recomendó este martes subir la tasa del actual 1,5 por ciento a un 2,5 por ciento, que de concretarse sería una subida histórica.

"Si viniera toda la inflación de afuera, no es que importa igual, tenemos que reaccionar para controlarla, cómo si no nos importara vivir con inflación, decir 'bueno, es de afuera' y por eso nos vamos a quedar tranquilos. La inflación venga de adentro o venga de afuera, algún impuesto no legislado, tremendamente distorsivo y, además, regresivo, que debemos evitar", detalló el economista Guillermo Lefort, integrante de esta instancia.