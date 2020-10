Briones advierte: Si avanza nuevo retiro del 10% "no hay reforma" de pensiones

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió que de avanzar la propuesta del segundo retiro del 10 por ciento de pensiones "por definición no hay reforma", por lo que -aseguró- no se sentarán a conversar de cara a una modificación al sistema actual si se lleva a cabo.

En conversación con El Mercurio, Briones explicó que de cara a una eventual reforma de pensiones el "Ejecutivo se movió bastante respecto de su propuesta original" la que ahora contempla respecto a sus seis puntos:"tres de capitalización, y otros tres puntos en el fondo colectivo de solidaridad".

Por lo tanto, "tenemos espacios para encontrarnos" con la oposición en un punto de acuerdo, ante lo cual aseguró que como Gobierno están dispuestos a ceder para llegar a buen puerto.

Sin embargo, al ser consultado respecto a la moción de un nuevo retiro del 10 por ciento de las pensiones, el titular de Hacienda señaló que "si eso logra avanzar, por definición no hay reforma de pensiones, ambas partes lo tenemos claro. Eso es parte de lo que está en juego"

"Si queremos reforma de pensiones la verdad, tenemos que hacernos cargo de eso y creo que la responsabilidad primera es de los parlamentarios. Porque aquí se le suele echar la culpa al Gobierno que no tiene la manija política para persuadir, pero en realidad esta decisión última es de los parlamentarios, que tienen que sopesar con responsabilidad", argumentó.

La autoridad aseguró que "se construyen muchas caricaturas. Se dice que esto ocurre porque el Gobierno o el Estado no ha hecho esfuerzos fiscales. Permítanme poner las cuestiones en perspectiva. Si a mí me van a decir que acá lo que se sugiere es que el Estado tiene que poner transferencias por 20 mil millones de dólares, que es lo que significa un retiro del 10 por ciento, les digo que me muestren un Estado que haya hecho eso en puras transferencias, porque es imposible".

"El presupuesto de Educación completo son 15 mil millones de dólares. No perdamos el orden de las proporciones", comparó y solicitó el ministro.