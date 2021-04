Briones: Podemos vender Codelco y juntamos lo mismo que con los tres retiros, pero ¿Qué pasa después?

El candidato presidencial de Evópoli y ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ironizó sobre el proyecto de tercer retiro y en Cooperativa se refirió a una posible venta de Codelco como alternativa. "¿No estoy trasladando el problema para mañana?", argumentó.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Briones aseguró que "podemos vender Codelco y con eso juntamos la misma plata que con los tres retiros, yo hago esa propuesta (...) puedo entregar un cheque de dos millones de pesos a cada chileno y chilena, el problema está en que mañana y los años que siguen me quedo sin los recursos de Codelco".

"Esa es la misma lógica o el mismo principio que está detrás de que los trabajadores retiren sus propios dineros, porque van a tener los recursos hoy día, pero al igual que con Codelco, tiene que preguntarse ¿qué pasa después? ¿No estoy trasladando el problema para mañana?", sostuvo.

Briones recalcó que "no podemos caer en la trampa de vender falsas promesas, de vender humo y hay algunos que lo hacen (...) yo fui claro y categórico y no tengo problema en volver a decirlo, que la propuesta del alcalde Lavín junto a Mario Desbordes de retirar la plata del fondo de seguro de cesantía me parece una pésima propuesta".

El candidato aseguró que esto se debe a "una razón muy sencilla, que uno de los principales problemas que hemos enfrentado este año es el desempleo y la necesidad de generar empleo, entonces si usted saca la plata, vacía el fondo de seguro de cesantía, está vaciando precisamente el instrumento para combatir el riesgo de quedar desempleado, entonces no suma".

"Yo estoy consciente que esto es tremendamente popular y también de que no está en discusión la necesidad de las personas, si acá hemos tenido un golpe durísimo, pero a mí lo que me preocupa y es mi deber decirlo y no darme vuelta la chaqueta en esta materia, es que nosotros también tenemos que pensar en mañana", puntualizó.

Finalmente, el ex ministro dijo que "el shock ha sido gigantesco, que duda cabe, si nunca en nuestra historia hemos tenido este shock. Creo que el Estado de Chile ha respondido con todas las dificultades de una manera importante (...) confiemos en lo que nos dicen los organismos internacionales en esta materia, es el país que más ha hecho en la región, pero eso no quiere decir que sea suficiente".