10:28 - | Diputado Francisco Undurraga (Evópoli): Este proyecto no tiene pies ni cabeza y lo dice alguien que no tiene pies #CooperativaEnCasa

10:27 - | Diputado Francisco Undurraga (Evópoli): Reiteramos nuestro rechazo a este proyecto (...) Se trata de no meter las patas tan hasta el fondo que después no podamos salir #CooperativaEnCasa

10:18 - | Diputado Jorge Alessandri (UDI): Hoy será el 10 por ciento por la pandemia, mañana por la gripe española. No caigamos en esta trampa #CooperativaEnCasa

10:15 - | Diputada Natalia Castillo (RD): No confío en este Gobierno y mantengo mi voto a favor #CooperativaEnCasa

10:12 - | Diputada Claudia Mix (Comunes): La gente no aguanta más y no está dispuesta a seguir esperando al Gobierno #CooperativaEnCasa

09:21 - | "El nuevo 'Plan Clase Media' anunciado por el Presidente Sebastián Piñera no cubre las necesidades de las familias, constituye más bien una respuesta comunicacional ante la demanda de la inmensa mayoría de la ciudadanía para aprobar la reforma", aseguraron desde el PPD, PS y PR.

09:17 - | PPD, PS y PR reiteran su apoyo al retiro del 10%: Es un proyecto popular, pero no populista, como ha pretendido caricaturizar insistentemente el Gobierno

08:03 - | [En Vivo] Diputado RN Andrés Celis previo a votación en particular del retiro del 10%: El diputado Moreira podría votar telemáticamente; hoy tengo un poco más de esperanza respecto a aprobar #CooperativaEnCasa

08:01 - | [En Vivo] Diputado RN Andrés Celis tras acusación a Schalper: Me da exactamente igual si el Gobierno se pronuncia o no; de mi parte, van a tener toda la colaboración, me contacté con un abogado #CooperativaEnCasa