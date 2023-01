Cariola cuestionó postura de ministro Marcel contra los autopréstamos: "Es una contradicción"

La diputada comunista Karol Cariola defendió la opción de avanzar en el cuestionado proyecto de "autopréstamo" de fondos de pensiones y criticó, en esta línea, la postura negativa que ha mostrado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a la misma iniciativa.

En entrevista revelada este domingo por El Mercurio, la parlamentaria indicó que ante la imposibilidad de avanzar en un nuevo retiro de las AFP, en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja -la cual preside- pudieron "tramitar un autopréstamo, que es básicamente poder utilizar los recursos de los fondos previsionales con un mecanismo de reintegración, pero en forma que no afecte a la economía ni a las personas, ni que desborde la reforma previsional que es fundamental".

"Va a permitir ayudar en marzo a las familias que tienen más dificultades a tener una alternativa más. Tenemos esa posibilidad a la mano y podemos avanzar en ella, sobre todo porque el Gobierno ingresó una indicación de autopréstamo a la reforma previsional", detalló Cariola, que, ante esta situación, advirtió que "no entiendo por qué el ministro Marcel, en la Comisión de Constitución, se manifestó en contra de una medida de autopréstamo".

En esta línea, la diputada señaló que le parece "una contradicción por parte del ministro Marcel el tener una propuesta de autopréstamo en la Comisión de Trabajo, en la reforma previsional, pero que al mismo tiempo no permita que la Comisión de Constitución pueda avanzar en el desarrollo de una medida de autopréstamo, pensando en los próximos meses que sabemos van a ser difíciles para las personas".

La parlamentaria del PC señaló que pese a una postura en contra del Gobierno, ella votará a favor del autopréstamo y que, en caso de que en los próximos meses se presente la opción de un nuevo retiro de los fondos de pensiones, tendrán que barajar un apoyo y "tomar una determinación de manera consciente".

"A diferencia de otros, yo en lo particular no condeno los retiros y creo que en su momento fueron medidas muy importantes para resolver necesidades de las personas. Yo no me arrepiento de haber aprobado los retiros", puntualizó al medio antes citado.

EL PROYECTO DE LEY

A inicios de diciembre de 2022 se aprobó en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la fusión de tres proyectos que apuntan a permitir el retiro de fondos de las cuentas de ahorro previsional, pero con la condición de devolverlos.

Entre las propuestas, hay una de sacar hasta el 100 por ciento del total ahorrado y devolverlo en el número de cotizaciones que le resten al trabajador. Esta iniciativa fue propuesta por la diputada Pamela Jiles.

Por otro lado, el Partido de la Gente propuso retirar hasta el 15 por ciento de los ahorros, sin límite de retiros, el que será devuelto reajustando el monto según la variación de la UF, en una o 60 cuotas.

Sin embargo, ha recibido criticas como la de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien apuntó a que espera a que "no se busque esconder otro tipo de retiro previsional", y del Banco Central que advirtió la medida podría retrasar el esfuerzo de bajar la inflación.