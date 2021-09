Chahuán reafirma que el cuarto retiro se caerá en el Senado, "donde hay responsabilidad"

El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, reafirmó que "no va a haber cuarto retiro" del 10 por ciento, al señalar que el proyecto -aprobado el martes por los diputados- se caerá sí o sí en la Cámara Alta.

El Gobierno reaccionó desde ayer con molestia ante lo ocurrido, pues 18 legisladores del sector votaron a favor del nuevo giro de ahorros previsionales: "Lástima que Chile Vamos se haya desordenado más que aquellos diputados de oposición, que fueron muy consistentes", dijo esta mañana el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, a Radio Universo.

De cara a la continuación del trámite, desde la próxima semana en la comisión de Constitución del Senado, Chahuán insistió en que el retiro "es una mala política pública, que va a generar un espiral inflacionario y, de alguna manera, está delineada por el pánico electoral".

"La ola de populismos que determinó el cuarto retiro, no me cabe la menor duda que en el Senado, donde hay responsabilidad, va a ser corregida", dijo Chahuán, asegurando que "en el Senado no va haber cuarto retiro", porque no se puede "seguir empobreciendo a los chilenos y sus fondos".

OSSANDÓN Y SABAT EN REFLEXIÓN

Entre los senadores de RN, Manuel José Ossandón y Marcela Sabat han señalado estar en reflexión y aún no tener decidido su voto; que tendrá lugar a poco más de un mes de las elecciones parlamentarias.

El proyecto "tiene argumentos muy fuertes y muy de peso, tanto para la aprobación como para su rechazo. Por lo tanto, aún estamos esperando la llegada del proyecto al Senado y yo todavía no defino mi voto", dijo hoy Sabat, que reconoció haber retirado el primer 10 por ciento.

"Sí, yo lo hice, pero entendiendo que también había una aprobación de por medio de mi parte. Ése era un beneficio", comentó.

¿AFECTARÁ LA CAMPAÑA DE SICHEL?

Desde la Cámara Baja, el diputado RN Jorge Durán -que ha apoyado los 10 por ciento- apuntó que el tono del candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, "no fue apropiado" respecto a los legisladores del sector y debería modificarse para esta nueva etapa.

"Espero que esto se logre superar, de manera que podemos sacar adelante el conglomerado político y seguir apoyando a Sebastián Sichel", indicó Durán, quien admitó que "está muy bien que un candidato presidencial tenga la valentía de plantear su visión de un proyecto de ley, lo que él espera para el país o lo que él cree puede ser malo".

Durante esta jornada se anunciaron reestructuraciones en el comando de Sebastián Sichel, con la llegada del ex director de la Junaeb Cristóbal Acevedo (ex DC) como coordinador de la campaña, mientras que Pedro Browne quedará cargo de la coordinación política.

LA INCERTIDUMBRE EN LA OPOSICIÓN

En la discusión del cuarto retiro también se ha visto envuelta la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), quien, tras algunas semanas de indefinición, decidió apoyar el cuarto retiro.

Carlos Montes (PS) y los DC Carolina Goic y Jorge Pizarro ya han anunciado su posición en contra. Este último, hoy en conversación con Cooperativa, insistió en que el retiro es un mal proyecto que tiene objetivos electorales.

Respecto a la discrepancia con su candidata presidencial, Pizarro indicó que, "obviamente, la opinión de ella es válida e importante, y seguramente puede influir en la materia, pero que no tiene por qué ser decisiva (...) Evidentemente ella tiene una postura, tiene un liderazgo que no está en juego (en este tema)".

Yasna Provoste afirmó que conversará con aquellos senadores que están en contra del cuarto retiro, por lo que queda en duda qué es lo que ocurrirá si la candidata hace un llamado a todo el sector para aprobar el proyecto de ley.