Comisión de Constitución del Senado inició el debate del segundo retiro del 10%: Promete celeridad

La oposición ya pisó el acelerador frente a la llegada del segundo retiro del 10 por ciento al Senado tras su amplia aprobación en la Cámara, pues la Comisión de Constitución, comandada por el socialista Alfonso de Urresti, lo está revisando este viernes.

"No vamos a dilatar, no vamos a esperar más tiempo y lo relevante es pronunciarse en la comisión y luego en la Sala del Senado para tener una ley y proceder a este segundo retiro", dijo en la víspera el presidente de la instancia, que comenzó a sesionar a las 17.00 horas.

"No queremos un proyecto con letra chica, sino que sea claro, efectivo y directo, para que se pueda retirar lo antes posible y poder ayudar a millones de familias a lo largo de todo Chile", insistió De Urresti.

Estuvieron presentes en la sesión de hoy los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y del Trabajo, María José Zaldívar.

En su exposición ante la comisión, Briones reiteró su rechazo a un segundo retiro y puso el énfasis en los efectos, insistiendo en su planteamiento de que es incompatible con una mejora futura en las pensiones y la reforma que busca impulsar el Ejecutivo.

"El primer retiro, estos casi 20.000 millones de dólares, equivalen a renunciar en términos del aumento de las pensiones a 2 puntos de cotización, y si hay un segundo retiro, habrá un efecto adicional de prácticamente los mismos 2 puntos -1,8 puntos-, lo que significa que casi dos tercios del incremento en las pensiones que derivan de un acuerdo previsional se esfuman", dijo el jefe de las arcas fiscales.

El Gobierno sigue en conversaciones con mira a lograr un acuerdo transversal para la reforma previsional, y en el oficialismo aspiran a que se dé antes de que el segundo retiro pase a la Sala del Senado.

CUATRO SENADORES OFICIALISTA APOYAN EL RETIRO Y UN QUINTO ESPERA INDICACIONES

Pero aún son inciertos los términos con los que, eventualmente, saldrá el proyecto, pues senadores de oposición y oficialistas han adelantado su intención de impulsar indicaciones tales como el cobro de impuestos para quienes giren los montos más altos permitidos, algo que ya causó reproches durante la votación en la Cámara -donde la idea fue rechazada-.

No obstante, se espera un respaldo amplio para la iniciativa si llega a ser despachada a la Sala, incluso volviendo a disipar dudas sobre el quórum requerido para su aprobación, pues hasta ahora cuatro parlamentarios de Chile Vamos han comprometido su respaldo y un quinto se abriría a ello: el senador UDI José Durana.

"Si es que definitivamente se presenta una indicación, porque nosotros tenemos los votos necesarios para negociar un mejor acuerdo. Por lo tanto, si es que efectivamente se presenta una indicación y todos los votos de la coalición Chile Vamos se unen para defender el sistema de capitalización individual, estoy de acuerdo, pero si el día de mañana van a votar como quieran, yo no me voy a complicar la vida. Prefiero que la gente se gasten ellos su plata, a que el día de mañana se las expropien", dijo Durana.

LETELIER (PD) APOYA EL COBRO DE IMPUESTOS

Por su parte, el senador socialista Juan Pablo Letelier aseguró en Cooperativa que el retiro debe estar asociado al pago de impuesto para "los ricos" que quieran retirar sus impuesto.

"Yo soy de una matriz de un pensamiento de izquierda, no tengo una explicación por qué en la Cámara de Diputados se dejó de lado que los ricos pagan impuestos. Me parece un poco populista", sostuvo el parlamentario.

En esa línea, expuso que "de la contabilidad que yo veo, no hay votos para aprobar esta ley en el Senado, porque la derecha no va a votar, tal como lo hizo la vez pasada en el Senado, el retiro sin condiciones. Yo lo que quiero asegurar es que el retiro lo puedan lograr las familias que lo están pasando mal".



"Hay que ver cómo se negocia con la derecha para que este esfuerzo que han impulsado los diputados no quede en letra muerta", agregó Letelier.

Por su parte, el diputado (Independiente) Pedro Araya indicó que "yo no tengo ningún problema en que aprobemos una norma que, por ejemplo, impida el beneficio tributario para los que hagan reinversión en ahorro previsional voluntario, eso sí, pero yo no estoy disponible a que se grave con impuestos este segundo retiro, yo voy apostar a que este segundo retiro sea universal".

¿Un tercer retiro?

En paralelo, el Gobierno sigue negociando la reforma previsional, y de alguna manera busca amarrar ambos temas con un posible retiro acotado, idea que sigue en conversaciones en Chile Vamos.

La coalición espera que esto se resuelva antes de que el nuevo retiro se vote en la Sala, y adelantaron ayer su disposición de "ceder hasta que duela", en particular por la amenaza de un tercer retiro, propuesta que la diputada Pamela Jiles (PH) -impulsora del segundo- dijo que ya tiene redactada.

Su par del PS Leonardo Soto, que presentó la iniciativa a la Cámara en la votación del martes, tomó distancia del eventual proyecto, considerando "un poquito aventurado abrir ese debate" ahora.

"Pero, si nos ponemos en una situación hipotética a futuro, donde existan rebrotes y la economía vuelva a caer en una recesión muy profunda, estas nuevas condiciones justificarían probablemente no tan solo un tercer retiro, sino que también permite una ayuda social y económica por parte del Gobierno", expuso.

Desde el oficialismo, coincidió con Soto el diputado Eduardo Durán (RN), quien respaldó ambas versiones del retiro, afirmando que "es un tema que hoy en día ni siquiera se puede plantear. Tenemos que esperar cómo viene la situación del país para más adelante, para recién ahí evaluar una alternativa de estas características".