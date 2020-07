Cotizantes de sectores rurales y adultos mayores marcaron retiro del 10% en el Maule

Adultos mayores y cotizantes de sectores rurales fueron las personas más recurrentes en las suscursales de las Administradores de Fondos de Pensiones que durante este jueves, se agolparon para conseguir realizar el trámite del retiro del 10%.

Provenientes de comunas como San Clemente, Maule, San Rafael, Pencahue y Pelarco, llegaron a las 06:00 horas para ser atendidos, debido a la falta de alfabetización digital para la tramatización en las AFP.

"El problema es que no se organizaron, yo llegué a las 07.30 de la mañana y ya había gente, luego nos dijeron que no servía el sistema y tuvimos que creerles no más, yo vengo de San Clemente porque no tengo clave y acá lo mismo, imagínese", dijo, Luis Silva.

María Bernardita Gutiérrez, de 75 años, agregó que "yo no sé cuánto puedo sacar y tampoco cómo, espero que aquí que digan cuánto y pueda tener este beneficio que lo necesito harto".

Módulos de apoyo

El Municipio de Talca, activó seis puntos de apoyo digital para los vecinos de los diferentes sectores de la ciudad, como forma de evitar las aglomeraciones en el centro de la ciudad.

"La idea es que los vecinos puedan hacer el trámite a pasos de sus casas y no tengan el contacto de la movilización y las filas sin distanciamiento. Por eso activamos en los colegios donde están los comedores solidarios, módulos de ayuda para gente", dijo el alcalde, Juan Carlos Díaz.

Los establecimientos educacionales habilitados para orientar en el retiro del 10% en Talca son Javiera Carrera, Carlos Trupp, Carlos Spano, Sargento Rebolledo, Esperanza y Villa Culenar,