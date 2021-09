Cuarto retiro: Diputados preparan jornada clave de este lunes en la Comisión de Constitución

Este lunes la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votará las últimas indicaciones para el cuarto retiro del 10 por ciento de las pensiones, luego de que en la última sesión no pudieran ser tramitadas en su totalidad.

Se espera que el proyecto pueda ser despachado el martes, ya que algunos parlamentarios aseguran que existen los votos suficientes para sacar el proyecto adelante y que los obstáculos a los que se enfrentará se presentarán en la votación en la Sala.

"Hoy día la dificultad está dada no por lo que sucede en la comisión de Constitución, yo creo que tenemos los votos suficientes. El problema está en la Sala y está en los diputados de derecha", aseguró el diputado y presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS) y enfatizó que necesitan esos votos "urgentemente para que este proyecto avance tranquilamente al Senado".

"Hemos estado desarrollando todas las acciones políticas posibles para tener estos votos. Yasna Provoste, que es nuestra candidata, está a favor del cuarto retiro sin letra chica y esperamos que eso además ordene las huestes de nuestro sector", manifestó.

Impuestos por sueldos mayores a 3,6 millones

Una de las votaciones que se desarrollarán durante la jornada será la indicación presentada por el diputado Matías Walker (DC), quien propuso que se le apliquen impuestos a los retiros de las personas cuyo sueldo mensual sea mayor a 3,6 millones de pesos.

La indicación se asimila a la presentada por los parlamentarios del pacto compuesto por el Partido Comunista y el Frente Amplio, la que fue declarada como inadmisible en la última sesión. Pese a esto, el diputado anunció que no retirará dicha propuesta.

"Reitero que voy a votar a favor de un cuarto retiro del 10 por ciento, me lo han pedido muchos microemprendedores de la región de Coquimbo y con la misma convicción digo que no voy a retirar la indicación que presenté y que me parece del todo justa; que personas que ganan más de 3,6 millones de pesos mensuales paguen impuestos, que puedan retirar este año y que puedan informar estos ingresos", indicó el parlamentario.

Desde el oficialismo consideran que el proyecto de ley podrá seguir su tramitación para ser votado en la Sala con un margen estrecho de votos, lo que podría complicar la aprobación en ambas Cámaras.

El diputado Jorge Alessandi (UDI) señaló que "va a salir siete a seis" y enfatizó en que si se "ratifica esa misma votación en la sala, proporcionalmente el cuarto retiro no se aprueba, porque el cuarto retiro no se aprueba por mayoría simple".

"Aparentemente sale ganando en la comisión, pero en realidad un siete a seis es un retroceso para el cuarto retiro", advirtió.

Además, recalcó la inviabilidad de la indicación propuesta por Walker: "Yo creo que con la de Walker es igual de inadmisible, porque las materias tributarias en nuestra legislación tienen que nacer desde el Ejecutivo y creo que al final se va a terminar rechazando esa también".