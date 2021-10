Economista David Bravo por cuarto retiro: "Eso no es seguridad social; es irresponsabilidad social"

El economista y académico de la Universidad Católica, David Bravo, sostuvo que el cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales pueden entregar recursos hoy día, pero que eso "no es seguridad social, es irresponsabilidad social" y la culpa, según señaló, "no es de las personas" sino de los parlamentarios que están votando esta iniciativa.

Esta semana autoridades como el presidente del Banco Central y el de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) expusieron en la Comisión de Constitución del Senado, donde actualmente se encuentra el proyecto de un nuevo retiro de los fondos de las AFP.

El experto en materias previsionales, que lideró la "Comisión Bravo", advirtió en Cooperativa que "hay que tener mucho cuidado de las medidas que se van tomando conscientemente, y muchas veces livianamente, como lo que se discute en el Congreso, porque tienen efectos sobre las familias, el empleo", como la inflación y el aumento en las tasas de interés, y que "esto se devuelve hacia la calidad de vida de las personas, aún cuando las personas no veamos la relación directa de forma inmediata".

Bravo recalcó que el cuarto retiro "es una medida equivocada, incorrecta, porque está empeorando las pensiones de manera significativa", pero que -a su juicio- a pesar que los parlamentarios escuchen a los expertos son sólo "actos formales" y que "lo que uno ve es impermeabilidad frente a los argumentos técnicos, esta es una forma de negacionismo frente a los datos y la evidencia de consecuencias que pueden tener malas políticas y que vamos a lamentar por mucho tiempo".

"Yo espero -todavía- que haya cierto liderazgo en algunos senadores para poder decir aunque esto aparentemente sea popular, porque si nos ofrecen recursos hoy día a costa de recursos mañana, en general tendemos a preferir esos recursos hoy día, no importa las consecuencias que tenga, pero eso no es seguridad social, es irresponsabilidad social, y la culpa, pienso yo, no es de las personas, la culpa es de quienes están votando aquello, porque son personas que tienen consciencia de las consecuencias negativas que esa política puede tener", explicó.

Además, agregó que los retiros ha sido una política equivocada que "ya está acumulando los efectos que van a ser mayores para la economía chilena" como, por ejemplo, "en el entorno macroeconómico se van a traducir en efectos sobre el empleo. Lo más importante para mí, básicamente, van a alejar la idea de que podamos tener un sistema de pensiones dignas, independientemente de cómo se estructure en el nuevo gobierno".

AGOSÍN: LOS PARLAMENTARIOS SE HAN PORTADO COMO NIÑOS

El economista y académico de la Universidad de Chile, Manuel Agosín, conversó con Ahora es Hora de Cooperativa y exhortó que "finalmente sabemos que hay adultos en el país", haciendo referencia a las medidas tomadas por el Banco Central, sin embargo, apuntó que "los parlamentarios se están portando como niños de 15 años, las políticas que han adoptado son absolutamente pésimas, nos han llevado a una situación de sobrecalentamiento".

Además, el también consultor internacional dijo que "los retiros son absolutamente una locura, es demencial, si pasa el cuarto retiro va a quedar el 50% de todos los cotizantes sin un solo peso en las AFP y ¿quién se va a tener que hacer cargo de ello? el Gobierno, entonces esto es adelantar consumo, girar a cuenta del Gobierno a futuro, que va a tener menos ingresos para solucionar justamente el problema que estamos ahondando".

"No se puede anteponer el interés personal de la reelección de estos parlamentarios por sobre el interés de todos los chilenos. Chile va a salir muy golpeado con estas políticas, es lo peor que puede hacer un Parlamento, que ha dejado su honor por el suelo", concluyó.