Economista solicitó acabar con el IFE universal: El país no se puede dar ese gusto

El economista de la Universidad de Chile Joseph Ramos criticó este jueves la entrega universal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) impulsada por el Gobierno, ya que -acusó- el país "no tiene plata" para esta ayuda estatal y generará una presión en los precios.

En una carta al diario El Mercurio, el experto llamó a que "no paguemos el IFE a ningún asalariado que esté ganando lo que ganaba antes de la pandemia" y que esos recursos -cerca de dos millones de dólares- sean usados "en necesidades sociales apremiantes".

La postura del economista se suma a la entregada ayer por el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD), quien advirtió en El Primer Café de Cooperativa que el tercer retiro de fondos de pensiones, más el IFE Universal, han dado paso a "un incipiente sobrecalentamiento" de la economía.

Ante esto, Ramos afirmó que "estamos dándole ayuda a tal vez cinco millones de personas, dando más ingresos de los que tenían ante la pandemia y eso no se debe hacer".

"En un país que no tiene plata para pagar pensiones buenas, un país que no tiene plata para lista de esperas, un país así no se puede dar el gusto de estar gastando 3.000 millones de dólares cada cada mes en este tipo de ayuda", detalló el economista, quien también afirmó que lo advertido se ve reflejado en que "las ventas están por las nubes -porque la gente tiene mucha plata- y hay presión sobre los precios".

Coincidió el académico Alejandro Alarcón, profesor de Economía de la Universidad de Chile, indicó que el riesgo de "sobrecalentamiento" se debe atribuir principalmente a los retiros de ahorros previsionales, que han inyectado en poco tiempo 50 mil millones de dólares a la actividad.

"Es culpa de lo que han promovido esta idea de retiro y posiblemente si fuera exitoso este cuarto retiro, las AFP irán a liquidar activos al exterior, lo que va a significar que el dólar va a seguir subiendo y va a seguir imprimiendo más fuerza la inflación que ya tenemos. Así que tiendo a estar de acuerdo con esa premisa", acotó el académico.

Además, "si a eso agregamos el termómetro de la UF, la inflación y otras manifestaciones, creo que estamos camino a un calentamiento" de la economía en el país, puntualizó.

CUARTO RETIRO "PROFUNDIZARÁ" CAÍDA DEL FONDO E

A su vez, desde la Asociación de Asesores Previsionales instaron al Congreso a no avanzar con un cuarto retiro de fondos de pensiones, puesto que tendrá efectos negativos en el mercado y seguirá golpeando al fondo E, que ya ha perdido 11% en lo que va del año.

"Sólo profundizará esa caída, por lo que llamamos a la clase política, al Parlamento y todos los afiliados a informarse, y a no perder de vista los efectos negativos a largo plazo tendrá esta mala política", apuntó Lientur Vergara, vicepresidente del gremio.