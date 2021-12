07:50 - | Desde el oficialismo, el UDI Jorge Alessandri afirmó que "le veo alguna difícil viabilidad en la Cámara, y muy pocas posibilidades en el Senado", mientras que su par de RN Camilo Morán aseguró que "el proyecto no salió bien de la comisión mixta: la instancia no hizo un buen trabajo, y quedó confuso el proyecto", y por tanto, "lamentablemente, no le veo viabilidad".