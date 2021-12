Equipo de Boric cuestionó Pensión Universal del Gobierno: "No tiene financiamiento"

El equipo económico del Presidente electo, Gabriel Boric, hizo este martes un llamado al Gobierno a dialogar sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU) -proyecto impulsado por el Ejecutivo- asegurando que "no tiene financiamiento" y que con estos términos podría ser rechazado.

Tras una reunión en "La Moneda chica" en Providencia, fue la diputada comunista Karol Cariola quien detalló la postura del equipo económico del próximo Mandatario, dando cuenta que "parte de nuestra propuesta política dentro de nuestro programa de Gobierno es tener una pensión básica universal garantizada, pero que esté financiada".

En esta línea, la parlamentaria indicó que "muy por el contrario lo que está terminando por ocurrir con esta propuesta es que la van a terminar financiando las personas, los mismos chilenos y chilenas -que hoy necesitan mejorar sus pensiones- van a tener que pegar esto".

"No se si detrás de esto, no queremos pensar mal, pero la verdad es que quedaría la impresión que se quiere hacer una trampa a los chilenos y chilenas, y en particular al nuevo gobierno, de llevar este nuevo proyecto sin financiamiento. Esa es la razón por la cual hacemos un llamado al Gobierno a conversar", puntualizó Cariola.

La parlamentaria calificó la situación como una "trampa", aludiendo a que "es una muy mala práctica, Pinochet la usó cuando ingresó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza una semana antes de irse del gobierno".

A esto se sumó el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, jefe político de la triunfante campaña presidencial de Boric, quien criticó este proyecto y aseguró que puede generar complicaciones al futuro gobierno.

"La situación en la que nos pone el Gobierno es muy compleja. Queremos avanzar en mayores pensiones y en mayor cobertura, pero el proyecto que presentó el Gobierno no tiene financiamiento, lo que es fiscalmente muy irresponsable y puede dejar un forado financiero al próximo Gobierno", acusó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Esta publicación se dio como reacción a una carta publicada en el diario El Mercurio por los economistas Andrea Repetto, José De Gregorio, Rodrigo Valdés y Eduardo Engel, en la que también realizan una crítica a la PGU.

La diputada Claudia Mix (Comunes) recalcó que "Apruebo Dignidad es el aro o el círculo, como le quieran llamar, más cercano a la Presidencia, pero eso no quita en absoluto, y estamos súper disponibles, si así lo estima conveniente el Presidente electo, de ir agregando y sumando más fuerzas. Tiene que ver con la construcción de confianzas originarias. Requerimos un apoyo mayoritario en el Parlamento para poder aprobar todas las iniciativas legislativas de nuestro Gobierno. En eso no nos vamos a perder".

"Es una estrategia peligrosa"

"El Gobierno ingresó al Congreso dos proyectos de ley separados relativos a la Pensión Garantizada Universal (PGU). En uno de ellos propone la creación del beneficio; en el otro, la reducción de algunas exenciones tributarias como parte de su financiamiento. Esta es una estrategia peligrosa, ya que con alta probabilidad se aprobarán solamente los gastos. Es urgente fusionar ambos proyectos", advirtieron los expertos en esta carta.

En esta línea, acusaron que "el Gobierno propone que se gaste un punto adicional del PIB. Pero parte de su financiamiento consiste en desahorrar del Fondo de Reserva de Pensiones y en aprovechar un menor gasto en pensiones del sistema antiguo que ya se usó hace tiempo en financiar reformas previas".

"También supone utilizar supuestas holguras que no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas. Las holguras no existen cuando el déficit estructural está cerca del 4 por ciento del PIB", puntualizaron los economistas al medio antes citado.

Mientras que aseguraron que "nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses".

El proyecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) ya avanzó la semana pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos días sea revisada en la Sala de la Cámara Baja.