Este lunes comienzan las solicitudes del tercer 10% y discusión por bono de 200.000 pesos

Este lunes comenzará el proceso para solicitar el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales y para debate por el proyecto de ley que busca entregar un bono de 200.000 pesos a quienes se hayan quedado sin fondos en sus cuentas.

El trámite será de manera digital en el portal web de cada AFP, en el que se deberá ingresar su datos personales, el monto a retirar y también la cuenta de destino. En tanto, las aseguradoras de fondos tendrán cuatro días hábiles para aceptar o rechazar esta solicitud.

A diferencia de los primeros retiros, en esta ocasión será de un solo pago en un máximo de 15 días luego de hacer la solicitud, además desde el extranjero también se podrá solicitar el retiro.

"Van a haber tres banner, porque tenemos tres procesos de retiro que están vigentes, cada uno con sus reglas, por consiguiente cada persona puede tomar la decisión de si quiere hacer algún retiro de sus ahorros previsionales lo puede hacer conforme a la ley del primero, del segundo o del tercero", detalló el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, en Ahora es hora de Cooperativa.

La autoridad explicó que en "el primero (retiro) contempla un pago en dos cuotas, cuando son pagos sobre el piso de 35 UF, el segundo hace que las personas de más altos ingresos paguen impuestos y el tercero es sin pago en cuota y está sin impuestos".

Según la estimación de la Superintendencia de Pensiones, un universo de aproximadamente 10 millones de afiliados podría hacer uso del tercer retiro, proceso que podría movilizar recursos por hasta 19.000 millones de dólares.

BONO PARA PERSONAS SIN FONDOS PREVISIONALES

En paralelo, mañana comienza también el debate por el proyecto de ley que busca entregar un bono de 200.000 pesos a quienes se hayan quedado sin fondos por los retiros previsionales anteriores.

Debido a esto, desde la oposición han anunciado algunas indicaciones al proyecto planteado por el Gobierno, entre ellas que el dinero vaya directamente a cuentas bancarias de las personas y no a sus cuentas de AFP.

"Creemos que este bono debe ir directo desde el Estado a las cuentas Rut de las personas, y no a través de un intermediario que en el proyecto del Presidente Piñera serían las mismas AFP, eso significa echarle más bencina al Mercedes Benz que ya está fracasado y que no queremos profundizar", puntualizó el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto.

En la misma línea, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) señaló que "tenemos algunas indicaciones y queremos conversarlo con la comisión y, sin duda, con el Ejecutivo y ojalá nosotros tengamos la recepción para de esta forma hacer que el proceso sea mucho más rápido".

"ME PARECE BIEN DE QUE VAYA A FONDOS DE LAS AFP"

Por su parte, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, afirmó que "no es sorpresa que todo lo que propone el Gobierno la oposición lo encuentre insuficiente", por lo que entregó su apoyo a la idea de depositar este bono en cuentas de AFP.

"A mi me parece bien de que vaya a los fondos de las AFP, sabiendo que las personas van a poder retirarlo si lo necesitan, aquí no todos, los tres millones de personas tienen problemas y, por lo tanto, es probable que ellos puedan tener la libertad de dejar su plata en las AFP o retirarlo, nadie le impide que haga cualquiera de las dos cosas, me parece que es parte de la libertad de las personas", acotó.

"SE ESPERA UNA ALTA DEMANDA"

La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, señaló que se espera una alta demanda.

"Se trata de una operación logística y financiera de gran alcance, para la cual las adiministradoras de fondos de pensines están poniendo todo su trabajo para que sea segura, rápida, y simple para nuestros afiliados y afiliadas al igual los dos retiros anteriores", explicó Cox.

"Queremos reiterar que se trata de proceso 100% digital, gratuito, sin clave, y que se realiza directamente en la página de cada AFP. Esperamos que durante las primeras horas de este lunes exista alta demanda por hacer la solicitud por lo que estamos trabajando para que las plataformas respondan tecnológicamente", agregó la representante.