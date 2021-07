Este sábado vence el plazo para solicitar el primer retiro del 10% de fondos de pensiones

Este sábado a la medianoche vence el plazo para que las peresonas que no lo hayan hecho puedan solicitar el primer retiro del 10% de sus fondos previsionales.

Durante la semana la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP para que informaran a sus afiliados sobre esta condición ya que quienes no lo hagan hoy no podrán realizar el primer giro de ahorros previsionales.

Según cifras de la Asociación de AFP y de la Superintendencia de Pensiones, unos 887 mil afiliados al sistema no han realizado su primer retiro de fondos.

"Hoy culmina un proceso histórico para nuestro sistema previsional. Por primera vez se ha permitido que los cotizantes puedan retirar parte de sus fondos previsionales y usarlos por un fin distinto a las pensiones", señaló el vicepresidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, Lientur Vergara.

"Este retiro libre de impuestos ha permitido a muchos chilenos enfrentar la crisis en pandemia, pero ha mermado los fondos individuales de pensión. Las alternativas de retiro son variadas y con diferentes posibilidades de acuerdo a la necesidad de cada persona. En caso de no tener la extrema necesidad de ocuparlo en gasto y en pago de deudas, existe una posibilidad muy interesante que es traspasarlo a la cuenta 2 de la AFP, disponiendo de ese dinero cuando se necesite", agregó Vergara.

"Con eso se mantiene una doble opción: mantenerlo para la pensión o, en caso de urgencia, retirarlo más adelante", cerró.

¿ES VIABLE UN CUARTO RETIRO?

El economista y ex presidente de la Comisión Asesora Previsional del Gobierno de Michelle Bachelet, David Bravo, aseguró en Ahora Es Hora de Cooperativa que la mejor ley corta en materia de pensiones es "no aprobar un cuarto retiro".

"La mejor ley corta de pensiones que en este minuto se puede tener es no seguir empeorando las pensiones. Es lamentable que tengamos una expectativa tan baja. Lo único que ha ocurrido en estos últimos meses ha sido una caída sustantiva en las pensiones futuras y en las pensiones actuales", fustigó el experto.

"Si me preguntan a mí, el mejor beneficio que le pueden hacer al país hoy día es: no perjudicar más las pensiones. Si además de no empeorar las pensiones con retiros adicionales se pueden poner de acuerdo en mejorar el pilar solidario o algo por el estilo, sería excelente", cerró Bravo.

Cabe señalar que el plazo para poder retirar el segundo 10% vence el 9 de diciembre del 2021; mientras que el plazo para solicitar el tercer retiro vence el 3 de mayo del 2022.