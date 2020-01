Fernando Larraín: Pareciera que si tocamos a las AFP, las pensiones subirán por arte de magia

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, aseguró en El Diario de Cooperativa que no es cierto que las pensiones suban "por arte de magia" mientras más se toque a las administradoras de fondos.

"Acá aparece como que mientras más toquemos a las AFP, las pensiones van a subir como por arte de magia y eso no es así. Acá lo importante es que mejoren las pensiones, no cuánto uno toca o no toca a un sector", expresó el ejecutivo, quien fue crítico de la reforma de pensiones anunciada por el Gobierno.

Pese a sostener que están a la espera de las indicaciones para conocer "la letra chica", el Larraín dijo que como gremio observan en el proyecto "varios puntos críticos", siendo uno de ellos "que hay un porcentaje de la cotización, que es la mitad del esfuerzo que hacen los trabajadores, que se va a ir a un componente de reparto y, por lo tanto, no va a subir las pensiones en el largo plazo de esas personas y tampoco van a ser heredables esos fondos".

Esto respecto al 6 por ciento extra en las cotizaciones con cargo al empleador, yendo un 3 por ciento al ahorro del trabajador y el otro 3 por ciento se destinará a un fondo colectivo solidario.

"Lo segundo es que el proyecto mantiene, por ejemplo, que toda la recaudación, así como el pago de pensiones, etcétera, de ese 6 por ciento lo tiene que hacer las administradoras de fondos de pensiones y no lo va a hacer esta institución pública", agregó en referencia a la Institución Pública Autónoma que administrará los recursos del 6 por ciento de cotización adicional.

Larraín aseveró que "este proyecto en particular genera cambios grandes a la forma en la cual las AFP tienen que hacer su trabajo (....) Lo que está proponiendo el Gobierno son cambios que generan cambios al sistema de pensiones y genera cambios en los actores del sistema".

Consultado sobre si la iniciativa afecta el patrimonio de las AFP, dijo que "la respuesta es que sí hay un daño", aunque aquello "hay que estimarlo, porque hay que ver bien cómo entran las indicaciones".

"Las AFP no son quienes toman las decisiones de hacer cambios al sistema"

Ante la responsabilidad que se le apunta a las AFP para resolver el problema de las bajas pensiones, Larraín dijo que "quienes tienen que tomar decisiones para hacer los cambios al sistema previsional no son las administradoras de fondos de pensiones, es el Gobierno y el Congreso".

"Acá los políticos son los que tienen que legislar, no nos corresponde a nosotros, desde las administradoras de fondos de pensiones, poner el marco en el cual se va a poder legislar", insistió.

Larraín aseveró que "acá la responsabilidad exclusiva de que no hayamos tenido reforma de pensiones es del Congreso y del Ejecutivo, llevamos más de cuatro años y medio discutiendo una reforma de pensiones".