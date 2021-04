El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó no promover retiros de fondos previsionales ni de fondos de cesantía en Chile, debido a los costos que provocaría en el sistema en el mediano plazo.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, argumentó que Chile tiene los mecanismos para ir en ayuda de los más afectados por la pandemia.

"Creemos que no es necesario y que además no es el vehículo apropiado seguir deteriorando un factor estructural del sistema de pensiones en Chile, cuando no es necesario (...) Además Chile tiene mecanismos", señaló el economista.

"Si fuese necesario hacer algo para apoyar más a la población, no tendría por qué hacerlo generando los costos institucionales y de mediano plazo que esto generaría sobre los fondos de pensiones, porque estaría descapitalizando las cuentas individuales de muchas familias", expuso.

El retiro "tampoco sería bien focalizado, porque quién nos dice que las familias que estarían generando esos retiros son las que de verdad necesitan estos recursos (...) lo mismo creo que operaría con respecto a los fondos de cesantía", cuestionó.

