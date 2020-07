Fundación Sol: Retiro del 10% reducirá las pensiones, como máximo, en 20 mil pesos al mes

El economista Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, afirmó que para la mayoría de las personas que se encuentran afiliadas al sistema de pensiones, el impacto del retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales sería entre 5.000 y 20.000 pesos mensuales.

En la recta final del debate legislativo de la reforma, que es discutida y votada este jueves por la Cámara de Diputados luego que el Senado lo despachara a tercer trámite, la organización publicó el estudio "¿Cuál es el verdadero impacto en las pensiones?", que concluye que el efecto en las pensiones autofinanciadas sería "marginal".

La investigación realiza diversas simulaciones para casos representativos según sexo, edad y tipo de pensión, considerando montos acumulados promedio en la cuenta individual para cada caso, según datos de la Superintendencia de Pensiones.

En el escenario en que se consideran los mínimos y máximos de 1 millón y 4,3 millones de pesos, respectivamente, las disminuciones van desde los 10.926 a los 20.520 pesos en el caso de los hombres, considerando proyecciones de renta vitalicia y retiro programado, y en el caso de las mujeres, las mermas en pensiones autofinanciadas irían desde los 5.864 a los 15.502 pesos.

Para el escenario que no considera los mínimos y máximos establecidos, las mermas en pensiones autofinanciadas para los hombres irían desde los 5.692 hasta 20.520 pesos, y para las mujeres desde los 1.245 hasta los 8.176 pesos.

Kremerman afirmó a Cooperativa que estas bajas son "potenciales", argumentando que "pase lo que pase, pronto en Chile va a haber una reforma de pensiones, independiente de cuál sea el resultado final -el propio Presidente habló de cirugía mayor-, y por lo tanto, finalmente van a tener que aumentar las pensiones y esa caída, que están en términos abstractos, no se va a constituir. La pensiones van a tener que subir en el futuro, sí o sí".

Respecto a las consecuencias del proyecto en la economía, el analista espera "que los efectos en el corto plazo se compensen en el mediano plazo".

"¿Qué nos dice siempre la Asociación de AFP? Que hay que mirar esto a mediano y largo plazo, pero para esta discusión parece que estos argumentos no son válidos. Los mercados no son elementos abstractos, donde hay relaciones de poder y los mercados representan el poder que manifiesta quiénes son los principales grupos económicos, por lo tanto, si hay alguna medida que no les gusta reaccionan a la baja. Pero los mercados internalizan la información cuando ya asumen que el retiro ya va a ser ley, que es lo más probable, y que no se van a perder los activos en el tiempo porque los reguladores anuncian que se van a coordinar para que el retiro sea gradual, bien coordinado y ojalá sea auditado", sostuvo.

"Hacerlo mal significaría hacerlo intencionadamente mal"

Para Kremerman, "lo más importante ahora" es que las autoridades y distintas las instituciones coordinen "el tema operativo, vale decir, que efectivamente existan las condiciones operativas paras que las AFP paguen a tiempo", puesto que el sistema alberga a 11 millones de afiliados, todos ellos potenciales solicitantes.

La propuesta inicial que salió de la Cámara de Diputados establecía que las transferencias eran en montos iguales (50 por ciento del retiro en los primeros 10 días hábiles, y la otra mitad en los 30 días siguientes), pero los senadores definieron que en la primera etapa serán hasta UF 75, y en la segunda etapa hasta el mismo monto.

"Hoy la Asociación de AFP ha dicho que va a hacer todo lo posible para impulsar un proceso simple, ágil y transparente, me parece muy bien, tienen que hacerlo, están mandatados para ello, pero creo no deberían haber mayores problemas. Uno no esperaría que un sistema de 40 años vaya a tener problemas operativos a esta altura, distinto sería un sistema nuevo", planteó.

"Si se hace bien, no vamos a tener mayores problemas. El problema es si se hace mal, pero hacerlo mal significa hacerlo intencionadamente mal", institió.