Gobierno espera lograr acuerdo para la reforma a las pensiones antes de fin de año

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que el Gobierno está trabajando en indicaciones para la reforma a las pensiones y se buscará el respaldo de todos los sectores políticos para lograr llevar a cabo el proyecto antes de fin de año.

La idea es destrabar la reforma que actualmente se encuentra en el Senado, a lo que Briones detalló como "una etapa de incorporar ideas, incorporar aportes de forma tal de construir una propuesta consensuada en Chile Vamos y a partir de ahí buscar un acuerdo por la oposición".

"Creo que lo relevante acá es no olvidar que tenemos una demanda muy sentida que es mejorar las pensiones con nuestros adultos mayores hoy día y también mañana, ese era uno de los principales reclamos sociales que vimos a fines del año pasado, no podemos olvidarlo y la posición del Gobierno es construir en esa dirección: fortalecer las pensiones, no debilitarlas, y ojalá lograr un acuerdo para hacer una respuesta", agregó.

El secretario de Estado enfatizó que "de todas maneras" esta reforma se zanjará antes de fin de año, "por eso digo que es con sentido de urgencia".

Entre las iniciativas que se manejan son un seguro de longevidad, posibilidad de retiro del dinero de las AFP para los enfermos terminales y el autopréstamo para la vivienda.

En este último punto, el titular de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, señaló que para esta iniciativa "hay que considerar que en Chile existe un déficit cuantitativo en materia de viviendas muy alto, hay cerca de 450 mil familias que esperan una vivienda y es por eso que estamos trabajando en políticas eficientes".

"Más allá de la política principal en materia habitacional que es la entrega de viviendas en propiedad a través de un subsidio, así que si es que esto se analiza por parte del Ministerio de Hacienda por instrucciones por supuesto del Presidente de la República, nosotros vamos a colaborar", aseguró Ward.

Propuestas de la UDI

Desde la UDI han surgido otras iniciativas, una de ellas por parte del diputado Celso Morales, quien apuntó a una "pensión universal para todas las personas que hayan cumplido la respectiva edad y que el Estado pueda a través de un seguro correspondiente entregarle una pensión igualitaria para todos, no importa la condición que tengan".

En tanto, su par Guillermo Ramírez indicó que "la pensión básica universal es muy cara y, por lo tanto, hay que ver cómo financiarlo y lo que nosotros estamos diciendo es que dos puntos del IVA debieran ir íntegramente a financiar este fondo para que tengamos esta pensión básica universal que beneficie a todos los chilenos".