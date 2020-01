Gobierno insiste en que reforma de pensiones "es un cambio brutal" para las AFP

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, insistió este viernes que la reforma de pensiones del Gobierno sí toca a las AFP, cambiándolas de "manera bastante profunda" y provocando que asuman "nuevas responsabilidades".

En una transmisión por redes sociales, el Presidente Sebastián Piñera y la secretaria de Estado explicaron algunos puntos del proyecto y respondieron preguntas sobre los cambios que pretende impulsar el Ejecutivo.

"María José, ¿esto toca a las AFP? ¿Cómo las cambia? ¿Cómo evita que la gente se sienta a veces perjudicada?", preguntó el Mandatario a su ministra del Trabajo.

Zaldívar respondió que "esto cambia a las AFP de manera bastante profunda, porque primero vamos a tener la posibilidad que el 10 por ciento de mi ahorro personal no sea sólo administrado por las AFP. Por lo tanto, un cambio radical en la administración".

"Pero además, Presidente, estamos haciendo que las administradoras asuman nuevas obligaciones. Es un cambio brutal", enfatizó la ministra.

Cámara de Diputados: "Vamos a trabajar matiné, vermut, tarde y noche"

Se espera que el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados durante la tarde de este viernes para que sea revisado en la Comisión de Trabajo, tras lo cual debe pasar por la Comisión de Hacienda, por Sala y luego ser enviado al Senado.

"Vamos a trabajar matiné, vermut, tarde y noche la Comisión de Trabajo de la Cámara viendo el proyecto de pensiones y esperamos que sea una reforma", aseveró el presidente de la corporación, Iván Flores (DC).

El legislador indicó que "eso ya está conversado. Si el proyecto efectivamente entra hoy, se va a convocar y va a ser de corrido toda la semana en la comisión, para que la semana siguiente -que es distrital, pero la vamos a trabajar igual- la pueda tomar la Comisión de Hacienda, matiné, vermut y noche, y luego la Sala hasta donde lo terminemos durante la semana".

La presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (CS), dijo esperar disposición del Ejecutivo para dialogar, aunque acusó que no se ve convicción del Gobierno para hacer más que arreglos cosméticos.

"En marzo si esto no se mejora, si el camino no lo enmienda el Gobierno tendremos movilizaciones sobre este tema en particular y la verdad es que si no cambian de parecer no vamos a poder tener un sistema de pensiones que realmente de garantías de mejores jubilaciones", agregó Yeomans.

En conversación con Cooperativa, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, dijo que como gremio ven "varios puntos críticos" en el proyecto y advirtió que se genera "un daño" al patrimonio de las administradoras que hay que estimar.