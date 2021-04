Gobierno le baja perfil a avance del tercer retiro: "Solo ha sido una aprobación en general"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, le bajó el perfil a aprobación, en general, del proyecto de tercer retiro de fondos previsionales.

El titular de la Segpres confirmó que, por el momento, no recurrirán al Tribunal Constitucional, tomando en consideración que la propuesta de una reforma constitucional permanente de los diputados Marcos Ilabaca (PS) y Matías Walker (DC) no prosperó.

"Solo ha sido una aprobación en general, lo que significa que seguimos atentos a tratar de seguir convenciendo sobre que se trata de una mala política pública, a seguir convenciendo que se respete nuestra institucionalidad", planteó la autoridad de Gobierno.

"Respecto del primer proyecto fue rechazada la idea de legislar (con propuesta de reforma constitucional permanente), así que obviamente no es necesario recurrir al Tribunal Constitucional -enfatizó Ossa- Reafirmar que la postura del Gobierno es una sola: debemos respetar la institucionalidad, debemos respetar la Constitución"

"No conocemos un texto en particular, así que el resto sería adelantarme a lo que no conocemos", sentenció.