Gobierno ya presentó requerimiento al Tribunal Constitucional contra el tercer retiro

El Gobierno concretó este martes la presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) de un requerimiento para evitar el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, tras la aprobación del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado y ad portas de su votación en Sala este jueves 22 de abril.

En una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SegPres), Juan José Ossa, insistió que la propuesta, impulsada desde la oposición, "se trata de una mala política pública que perjudica las pensiones, existen otras formas de contribuir mejor a las familias de nuestro país y se trata de una iniciativa inconstitucional".

"El requerimiento se encuentra presentado hace pocos minutos", confirmó el secretario de Estado tras una serie de reuniones en la sede del Ejecutivo.

🔴Ahora : Gobierno presentó requerimiento al TC por 3er retiro @Cooperativa pic.twitter.com/bY60LKewDv — Valentina Godoy B (@valegodoyb) April 20, 2021

Ossa defendió que "el Gobierno ha impulsado importantes y necesarias ayudas a las chilenas y los chilenos, que al mes de julio habrá significado en transferencias directas un esfuerzo fiscal, de todos los chilenos, equivalente a 15.000 millones de dólares. Lo anterior se ha hecho mediante los seguros de desempleo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)".

Asimismo, señaló que "uno de los grandes anhelos que tienen nuestros compatriotas ha sido mejorar sus pensiones, cuestión que es prácticamente imposible si se siguen retirando ahorros previsionales. Luego de los dos retiros, hay aproximadamente tres millones de chilenos que no tienen ahorros en sus cuentas previsionales, por lo que no tienen recursos para retirar ahora ni para jubilarse en el futuro. Si el tercer retiro llegase a prosperar, ya serían cinco millones de personas en esta situación".

"Además, de implementarse el tercer retiro, las pensiones se reducirán casi un 29 por ciento en promedio, afectando las pensiones de las mujeres y de los más vulnerables", agregó.

A renglón seguido, el jefe de la Segpres subrayó que "también es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas y, es por eso, que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto".

DESESTIMÓ POSIBLE "NUEVO ESTALLIDO SOCIAL" Y ACUSACIÓN CONTRA PIÑERA

Ossa desestimó también las advertencias de voces de la oposición respecto a un posible "nuevo estallido social" en rechazo a esta decisión: "Los chilenos quieren vivir en paz y esperamos que todos los líderes políticos condenen cualquier atisbo de violencia", aseguró.

De igual forma, rechazó una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, tal como lo han planteado legisladores de la oposición, aseverando que "parece ser muy errado pretender una acusación constitucional por ejercer los deberes constitucionales".

En diciembre el Gobierno recurrió al TC contra el segundo retiro y tuvo éxito, con el voto dirimente de María Luis Brahm, ex jefa de asesores del Presidente Piñera. Dicho retiro fue posible gracias a un proyecto presentado, sorpresivamente y en paralelo, por el propio Ejecutivo.

CRÍTICAS OFICIALISTAS

Tras el anuncio, el candidato presidencial de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, que a la espera de la decisión de acudir o no al TC había instado al Gobierno a cambiar de opinión, afirmó que La Moneda "comete un error" con la concretación del requerimiento.

"Si el TC resuelve bloquear el retiro, el derrotado no será la diputada, o el diputado A, B o C. Es la gente de clase media que no recibe ayuda suficiente. Los recursos estatales son limitados, y yo entiendo que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero debe reconocer que el esfuerzo no llega a todos", expresó el ex diputado y ministro de Defensa en Twitter.

"Invito al Gobierno a reflexionar. Aún hay tiempo de que patrocine el proyecto, que lo arregle. Que establezca mecanismos de reintegro. El único trasquilado es la gente. No hay otra alternativa. Es un tremendo error recurrir al TC", enfatizó.

El gobierno comete un error. Si el TC resuelve bloquear el retiro, el derrotado no será la diputada, o el diputado a, b o c. Es la gente de clase media que no recibe ayuda suficiente. — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 20, 2021

En la misma línea, el senador UDI Iván Morerira coincidió que "este es un error político": "El Gobierno tiene todo el derecho de ir al TC, pero la clase media en Chile tiene el derecho también de recibir beneficios que aún no llegan a un sector importante de la población", sostuvo.