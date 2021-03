Goic: Administración colectiva del 6% permite el mayor aumento de las pensiones

La nueva presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goic, afirmó que el Ejecutivo no ha logrado convencer a la oposición con que destinar 3 por ciento de la cotización adicional a un fondo común, y 3 por ciento a fondos individuales sea la mejor opción para destrabar la complicada reforma previsional.

Por ende, la parlamentaria remarcó en El Diario de Cooperativa que "la pelota está en la cancha del Gobierno" para despachar la iniciativa: "nos hemos pasado más de un año tratando de generar un acuerdo, hicimos una propuesta como oposición seria, responsable, que en concreto significa mayores beneficios, mayores aumentos de pensiones en todos los casos, para los actuales y los futuros pensionados".

"Lo que le importa a los pensionados es cómo aumenta más su pensión, y si el Gobierno me demuestra que con su fórmula aumenta más la pensión, bienvenido, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho, al contrario", aseguró.

A juicio de Goic, "sigue siendo nuestro cálculo en la administración colectiva del 6 por ciento -que ojo, no es la nacionalización o expropiación de los fondos de pensiones; ese es otro proyecto que yo no respaldo, no me parece que sea la vía- el que, con solidaridad, permite el mayor aumento de pensiones para los actuales y los futuros pensionados".

FINANCIAMIENTO DEL PILAR SOLIDARIO

De todos modos, esa no es la única preocupación de la centroizquierda, y de hecho, la senadora comprometió que "en la medida que se garantice un financiamiento claro, permanente y sostenible, aprobemos el aumento del Pilar Solidario del 60 al 80 por ciento, que es lo que ha planteado el Presidente".

Para despejar estas dudas, la instancia que preside recibió esta semana al Consejo Consultivo Previsional, e invitó al Consejo Fiscal Autónomo para la próxima, pues "nos parece raro cuando de un día para otro aparecen holguras que no estuvieron para respaldar a la gente en la pandemia, con lo difícil que ha sido, y es un mínimo de responsabilidad escuchar a la institucionalidad, y garantizar el financiamiento permanente".

Asimismo, Goic pidió que aquellos recursos se gestionen "sin letra chica, porque hoy día parte del financiamiento del aumento del Pilar Solidario se da a costa del 60 por ciento más vulnerable de la población; por un lado, la propuesta del Gobierno te da un adicional con la cotización del 6 por ciento, pero por otro te quita parte del Pilar Solidario".

Una última materia que no estaría del todo despejada sería la equidad de género en el sistema de pensiones: "creo que estamos cansadas de que eso se compense con un bono", remató la parlamentaria.