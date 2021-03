Goic y reforma previsional del Gobierno: No hay nada nuevo, es lo mismo que se aprobó hace un año

La oposición fustigó el anuncio de la reforma previsional realizado este miércoles por el Presidente Sebastián Piñera y acusa que "echó por el suelo" todo un año de diálogo y trabajo.

La senadora Carolina Goic (DC) aseguró que "tras escuchar los anuncios del Presidente, la verdad es que no hay nada nuevo: esto es lo mismo que fue aprobado hace más de un año en la Cámara de Diputados".

"En el caso del aumento del pilar solidario yo me temo que esto viene con letra chica: Por un lado se ingresan recursos y por otro lado se están quitando beneficios. Llama la atención que el Presidente haya echado por la borda un año de trabajo para llegar a un acuerdo en materia previsional", lamentó la ex candidata presidencial.

En la misma línea, el también senador DC Jorge Pizarro dijo que "lo planteado anoche no es cirugía mayor, no toca las AFP, y, por lo tanto, mientras tenga un apoyo irrestricto a la actual sistema de AFP no podemos aprobar ninguna propuesta de maquillaje, cosmética, que no avance a mejorar las pensiones ahora".

"Lamentablemente somos escépticos porque estamos acostumbrados a anuncios muy rimbombantes, pero después la realidad es distinta", agregó.

Asimismo, el senador Juan Pablo Letelier (PS) cuestionó el anuncio del Gobierno, asegurando que "echa por suelo todo lo que habíamos conversado en las mesas técnicas y con el Gobierno durante un año... Volvimos a cero".

"Invitaría al Presidente a que se abra al diálogo con la oposición y con los técnicos", agregó el legislador, enfatizando: "Cuando un Gobierno no tiene los votos en el Parlamento, cuando el país está cuestionando el modelo actual, invitaría al Presidente a dialogar, ayer hizo un anuncio de un proyecto que ya presentó al Congreso hace dos años, sin casi nada nuevo".

"Nosotros estamos dispuestos, yo espero que logremos recuperar el acuerdo que habíamos logrado con Chile Vamos, que habíamos logrado el diálogo con algunos ministros, de forma tal que logremos mejorar las pensiones en serio, hoy para la gente", cerró Letelier.

RN: ES LA REFORMA PREVISIONAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, aseguró que es la reforma "más grande de la historia en materia de pensiones".

"Eso es la reforma más grande en la historia del sistema de pensiones de nuestro país, lo que toca ahora es el acuerdo, el ponerse a trabajar, a no dilatar más la discusión y votar cuando antes esta reforma que la pide a gritos los chilenos desde el 18 de octubre en adelante", señaló el diputado.

"No queda margen para más diagnósticos, no queda margen para peleas chicas, solo queda espacio para un acuerdo y para cambiar el sistema de pensiones de nuestro país", enfatizó.