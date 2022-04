Juan Sutil y quinto retiro del Gobierno: Mitiga el problema, pero claudicaron en sus convicciones

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, criticó al Gobierno por "claudicar en sus convicciones" al presentar un proyecto acotado de retiro del 10 por ciento.

Según señaló a El Mercurio, la iniciativa no es buena, entendiendo el impacto que puede producir en la economía.

"El Gobierno durante el primer mes instaló que en su programa de Gobierno no estaban contemplados (los retiros), instaló también con mucha fuerza que esto era nocivo para la economía, y especialmente para las personas que menos tienen, que tienen que sufrir el proceso inflacionario. Y de alguna forma, si bien es cierto, lo que está proponiendo el Gobierno mitiga el problema, también claudica en sus convicciones", indicó Sutil.

"Cuando tu claudicas en tus convicciones se va generando debilidad -alertó- Creo que el Gobierno perdió la oportunidad de manifestar sus profundas convicciones respecto de la importancia de que un proceso económico estable y sólido. Y estas medidas van conduciendo a que eso no se dé".

"(El quinto retiro) No es bueno, porque no lo es para el proceso económico, no es bueno por lo que puede impactar en la economía, y también creo que no es bueno desde el punto de vista de romper un principio tan importante que es proteger los ahorros previsionales de las personas para tener una mejor jubilación en el futuro", lamentó Sutil.

EN LA CONVENCIÓN HAY PERSONAS "COMPETENTES Y OTRAS INCOMPETENTES"

Asimismo, Juan Sutil criticó el actual estado de la Convención Constitucional, manifestando que al interior de la instancia hay personas "competentes e "incompetentes".

"Me temo que, por mucho esfuerzo que haga el Gobierno, va a ser muy difícil. Algunas de las personas que están en la Convención son muy identitarias, hay otras que son muy radicales, otras que son competentes y otras que son incompetentes. Entonces, no es tan fácil en una situación tan convulsionada como la que vive la Convención, donde hay una fuerte inspiración por hacer una refundación del país, para llevarlo en una dirección que no es lo que la sociedad quiere", señaló.

"Siempre hay oportunidades de mejorar, por supuesto. Los países no fracasan por una Convención", enfatizó Sutil.