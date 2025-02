La trastienda de la previsional: Cómo Jara "convenció" al PC y por qué no habló con Republicanos

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), admitió que "a todos (en el partido) nos costó mucho convencernos" de que la reforma de pensiones era un buen proyecto, luego de los cambios por los que tuvo que pasar a fin de llegar a un acuerdo con Chile Vamos para su aprobación.

La iniciativa propuesta por el Gobierno contemplaba, entre otras cosas, la separación de la industria de las AFP e instaurar un mecanismo de reparto para subir el monto de las pensiones. Sin embargo, ninguna de las dos medidas sobrevivió durante su paso por el Congreso, ya que se aprobó un sistema mixto y se mantuvo la capitalización individual, pero con índices de solidaridad.

Consultada por El Mercurio sobre si le costó mucho inducir al PC de que la reforma era un buen proyecto, la titular de Trabajo transparentó que "a todos nos costó mucho convencernos, incluyéndome. Porque uno siempre cree que las ideas que uno tiene son las correctas para el modelo de país que uno espera tener".

"Parto de mí misma, porque de verdad que me costó (aceptar) que no hubiera división de la industria. Pero creo que, ponderando los elementos en un contexto en el cual (como Gobierno) no tenemos mayoría parlamentaria, este fue un avance muy importante. Hay una cotización del empleador que no existía hace 43 años", añadió Jara al citado medio.

Durante el proceso de negociaciones, la ministra reconoció aprender que "si uno pone más que la postura propia e ideológica, y se centra en el bien común, se avanza", dijo, en respuesta a sectores oficialistas que critican que el proyecto fortalece la capitalización individual.

"Algunos creen que siendo minoría vamos a lograr eliminar las AFP, cosa que no hicimos cuando éramos mayoría. Y eso es doloroso de asumir, pero es parte de la realidad. Entonces, no hay que desilusionarse, porque aquí se abren caminos", sostuvo Jara.

Por último, la secretaria de Estado negó que la eliminación de las aseguradoras sea "un sueño" para ella -ya que "es parte de una mirada de cómo debe ser la seguridad social en Chile"-, y reiteró que su objetivo ahora es "publicar la reforma".

"No intenté hablar con Republicanos"

Jara también admitió que, en la tramitación del proyecto, no intentó "hablar con Republicanos, porque la experiencia que he tenido es que nunca han estado disponibles para ninguna de las agendas que hemos estado impulsando desde el ministerio".

"Solo han criticado. No hacen propuestas, y la verdad es que su discurso es de un nivel muy violento y creo que no hay espacio para seguir. No le encuentro utilidad, no tiene sentido", dijo, en declaraciones a El Mercurio.

Por último, la ministra descartó que la abanderada presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, "capitalice" el acuerdo, ya que éste "es del país" y, además, "(ella) habló dos días después de que el proyecto estuviera firmado. Es un poco tarde; no fue tan clara".

"Hubiera esperado que, quienes pretenden conducir el país, asumieran un liderazgo dispuesto a asumir ciertos costos. Pero vi que los candidatos de la derecha no tuvieron esa actitud", concluyó Jara.