Lagos Weber pide cambios estructurales a las pensiones: Espero que el Gobierno recapacite

El lunes se retomará el trámite legislativo de la reforma de pensiones, a la cual esta semana se anunciaron cambios que serán introducidos por el Gobierno y que deberán ser discutidos en el Senado, donde la iniciativa permanece desde hace más un año.

En la antesala, y tras los anuncios de La Moneda del miércoles, el senador PPD Ricardo Lagos Weber expuso que "lo que ha generado desazón de la propuesta del Ejecutivo es que se pierde la oportunidad de llegar a un entendimiento en temas más estructurales, como son alejarnos de un sistema de capitalización individual en torno a las AFP".

"Eso es lo que genera la diferencia entre la oposición y el Gobierno", enfatizó.

Por ello, "espero que el Gobierno pueda recapacitar y escuche lo que está demandando la ciudadanía en Chile desde hace años", instó.

Asimismo, persisten las diferencias entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición respecto al 6 por ciento de cotización adicional establecido en la reforma, y que como lo despachó la Cámara Baja en primer trámite -en enero del 2020, tras un acuerdo DC con el Ejecutivo-, consideraba que la mitad vaya a la cuenta del trabajor y la otra mitad a un pilar colectivo.

Pero la Comisión de Trabajo del Senado se adelantó el miércoles al Ejecutivo y temprano aprobó en general y en particular la reforma, cambiando que el 6 por ciento adicional vaya en su totalidad al pilar colectivo, aún en el segundo trámite legislativo.

En ese marco, el diputado oficialista Miguel Mellado (RN) hizo un llamado a los senadores a "trabajar un poquito más" porque la "única manera de llegar a un acuerdo es mediante una indicación consensuada" y que pueda avanzar en la referida comisión.

"Si eso no se hace en estas semanas que quedan de marzo, yo diría que es muy difícil poder plantear y llegar a un acuerdo de tramitación", dijo, advirtiendo que, de no pasar esto, la reforma podría llegar a una comisión mixta.

Aunque aún no se tiene detalle de las indicaciones que ingresará el Ejecutivo, entre los principales puntos que anunció, propuso ampliar la cobertura del Pilar Solidario que aporta el Estado hasta el 80% de la población más vulnerable, desde el 60% al que alcanza en la actualidad; además, con esta indicación se pretende extender la protección social a 480 mil pensionados de clase media.

También apunta un alza de la pensión básica solidaria por sobre la línea de la pobreza.

Desde el miércoles, no se han sentado a conversar los cambios. En la oposición cuestionan que, según dicen, lo planteado por el Presidente Sebastián Piñera no busca una "cirugía mayor" al sistema.

TUCAPEL JIMÉNEZ PIDE DIFERENCIAR REFORMA DEL TERCER RETIRO

En el marco de la discusión previsional está también el eventual tercer retiro del 10% de los fondos, para lo cual se han presentado ya tres proyectos, dos reformas transitorias y una permanente -para saltar la valla del TC-. El Gobierno ha insistido en su rechazo y ha llamado constantemente a enfocarse en los cambios al sistema de pensiones.

El diputado PPD Tucapel Jiménez, por su parte, sostuvo que son asuntos distintos.

"Independientemente de que el Presidente hubiese presentado o no su propuesta de pensiones, que es la misma (que se discute en el Congreso desde al menos dos años) y no hay novedad en ellos; hubiese hecho eso o no, la propuesta o nuestro proyecto del tercer retiro se habría presentado igual", precisó el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

En tanto, el actual jefe de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), dijo que no quiere generar falsas expectativas por un proyecto que puede llegar al TC, pese a que su opinión es que la gente sí necesita el nuevo retiro. Sobre ponerlo en tabla, aquello será responsabilidad del próximo presidente de la instancia, que será nombrado el martes.

DIPUTADO RN PIDE BONO DE 500 MIL PARA EVITAR TERCER RETIRO

El diputado RN Francisco Eguiguren, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, defendió la propuesta del Gobierno y aseguró que "hay que aprobarla, hay que trabajarla, tratar de que se legisle lo más pronto posible" y "lo que hay que evitar es que se presidencialice y se sobreideologice, porque al final del día el único perjudicado va a ser el propio pensionado".

Por otra parte, criticó que "el tercer retiro no va en ayuda de los que más necesitan, y hago un llamado al Gobierno para que entregue uno bono de 500 mil pesos a por lo menos seis millones de personas, y con eso vamos a evitar seguir destruyendo las pensiones".